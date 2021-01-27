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    Karaman'da pandemiyi fırsata çeviren öğretmenler, okulu yeniledi

    Ermenek ilçesindeki Fikret Ünlü Yatılı Bölge Ortaokulu'nun öğretmenleri, pandemi döneminde uzaktan eğitim yapılması dolayısıyla okulu baştan aşağı değiştirip, yeni görünüm kazandırdı.
    • DHA
    • 27.01.2021 - 10:04
    • Güncelleme : 27.01.2021 - 10:32
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    Karaman'da pandemiyi fırsata çeviren öğretmenler, okulu yeniledi

    Karaman'ın Ermenek ilçesindeki 480 yatak kapasiteli  Fikret Ünlü Yatılı Bölge Ortaokulu öğretmen ve idarecileri, koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim yapılması ve okulun da boş olmasını fırsata çevirdi.

    Her yerde ve her zaman eğitim ilkesiyle yola çıkan öğretmenler, okulun koridor ve bazı sınıflarına hem eğitici hem de eğlendirici yazı ve görseller oluşturdu.

    Karaman da pandemiyi fırsata çeviren öğretmenler, okulu yeniledi #1

    DUVARLARI BOYAYIP GÖRSELLER ÇİZDİLER

    Ardından belirlenen 'Türkçe sokağı', 'İngilizce sokağı' 'Fen sokağı', ‘Zeka oyunları sınıfı’ için duvarlar yeniden boyanıp, o derslere ait temalarla ilgili yazı ve görseller duvarlara çizildi.

    Türkçe  sokağında Türk edebiyatının çınarları olan yazar ve şairleri resimleri çizilip, onların eserleri ne yer verildi.

    Atatürk ve diğer Türk büyüklerinin de yine resimleri çizilip, hayatları anlatıldı. İngilizce sokağında, öğrencilerin dil öğrenimini  geliştirmek ve hızlandırmak için bilgi ve görsellere yer verildi.

    Fen sokağında yine belirlenen konularla ilgili görseller çizildi. Saime Naim Eğitim Vakfı'nın destekleriyle zeka oyunları sınıfı oluşturuldu ve görsel sanatlar atölyesi yenilendi.

    Karaman da pandemiyi fırsata çeviren öğretmenler, okulu yeniledi #2

    "BÜYÜK SÜRPRİZLERİMİZ OLACAK"

    Okul Müdürü Hasan Opruklu, yüz yüze eğitime başladıklarında öğrencilerin sürprizlerle karşılaşacağını belirterek, ''Okulumuzda çalışmalarımız devam ediyor. Türkçe sokağı, İngilizce sokağı, Fen sokağı yapılıyor, Arkadaşlarımız bu çalışmaları kendi imkanlarıyla yapıyorlar. Hepimizin özlediği öğrencilerimiz yüz yüze eğitime geldiklerinde onlara büyük sürprizlerimiz olacak.'' dedi.

    Karaman da pandemiyi fırsata çeviren öğretmenler, okulu yeniledi #3

    "ÖĞRETMENLİK GÖNÜL MESLEĞİDİR"

    Türkçe Öğretmeni Ersin Ay,  öğrencilerin ders saati dışında da öğrenmelerine katkı sağlamak için bu projeyi gerçekleştirdiklerini ifade ederek, ''Öğretmenlik gönül mesleğidir. Biz öğretmenler olarak, okullarımız kapalı olsa da öğrencilerimiz yarın okula gelecekmiş gibi çalışmalara devam ediyoruz. Öğrencilerimiz okula geldiğinde her anlamda ders saati dışında da öğrenme gerçekleştirecekler'.' diye konuştu.

    Karaman da pandemiyi fırsata çeviren öğretmenler, okulu yeniledi #4

    Karaman da pandemiyi fırsata çeviren öğretmenler, okulu yeniledi #5

    Karaman da pandemiyi fırsata çeviren öğretmenler, okulu yeniledi #6

    Karaman da pandemiyi fırsata çeviren öğretmenler, okulu yeniledi #7

    Karaman da pandemiyi fırsata çeviren öğretmenler, okulu yeniledi #8

    Karaman da pandemiyi fırsata çeviren öğretmenler, okulu yeniledi #9

    Karaman da pandemiyi fırsata çeviren öğretmenler, okulu yeniledi #10

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