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    Karaman'da pozitif yolcunun bulunduğu otobüs yurda götürüldü

    Karaman’da polis uygulama noktasında koronavirüs testi pozitif olduğu ortaya çıkan yolcunun bulunduğu otobüsteki 47 kişi karantinaya alındı.
    • İHA
    • 15.04.2021 - 13:18
    • Güncelleme : 15.04.2021 - 13:23
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    Karaman'da pozitif yolcunun bulunduğu otobüs yurda götürüldü

    İsmi açıklanmayan erkek yolcu, koronavirüs testi pozitif olmasına rağmen Adana’ya gitmek için Muğla’nın Bodrum ilçesinden Kahramanmaraş’a giden yolcu otobüsüne bindi.

    Otobüs, Karaman girişindeki polis uygulama noktasında ekipler tarafından kontrol edilmek üzere durduruldu.

    HES KODU KONTROLÜNDE YAKALANDI

    Otobüsteki yolcuların kimlik ve HES kodu sorgusunu yapan ekipler, arka koltukta oturan ve Bodrum’dan Adana’ya gittiği öğrenilen erkek yolcunun testinin pozitif olduğunu tespit etti.

    Karaman pozitif yolcu

    OTOBÜS YURDA GÖTÜRÜLDÜ

    Bunun üzerine otobüs uygulama noktasında bekletilmeye başlandı. Filyasyon ve polis ekibinin gelmesiyle yolcularla birlikte otobüs Hamidiye Mahallesi’ndeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Nefise Sultan Öğrenci Yurdu’na götürüldü.

    Karaman pozitif yolcu

    47 KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI

    Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu otobüsteki 44 yolcu ile birlikte 2 şoför ve bir muavin yurda yerleştirilerek karantinaya alındı.

    Bodrum’dan Kahramanmaraş’a gittiklerini söyleyen otobüsün ikinci kaptanı Recep B.,"Otobüste 44 yolcu bulunuyordu. Polis uygula noktasında otobüs durduruldu ve kontroller yapıldı. Arkada oturan erkek bir yolcunun kimlik kontrolünde pozitif olduğu ortaya çıktı. Bizim de hiçbir şeyden haberimiz yoktu.” diye konuştu.

    Karaman pozitif yolcu

    Karaman pozitif yolcu

    Karaman pozitif yolcu

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