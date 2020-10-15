Karaman'da şehit pilotun saç tutamıyla yapılan kabri korumaya alındı

2001 yılında düşen askeri helikopterde şehit olan pilot için bir çoban; saç teli, doku parçası ve saat kordonu ile bir anıt mezar yaptı. Şehidin anıt mezarı, koruma altına alındı.

Konya 3'üncü Ana Jet Üssü'nde görev yapan Teğmen Ayfer Gök, 9 Şubat 2001'de, eğitim uçuşu sırasında irtifa kaybı nedeniyle F-5 uçağıyla Karaman’ın Ermenek ilçesinin Yunt Dağı eteklerinde ormanlık alana düşüp, 24 yaşında şehit oldu.

'Türkiye'nin ilk şehit kadın pilotu' unvanına sahip olan Gök’ün cenazesi, memleketi Burdur'un Bucak ilçesine defnedildi.

Ardıçkaya köyünde oturan çoban Hikmet Demircan, o yıl nisan ayında, köye yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta, yaklaşık 1850 metre rakıma sahip dağın eteklerine, uçağın düştüğü yerde hayvan otlatmaya başladı.

ŞEHİT PİLOTA AİT PARÇALAR BULDU

Kaza sırasında karla kaplı olan dağdaki karlar eridiği için uçak parçalarının yanı sıra şehit Gök'e ait olduğunu sanılan saç teli, parmak, küçük doku parçaları ve saat kordonunu buldu.

Demircan, bulduklarını bir bez parçasına sarıp, oraya gömdü. Gömdüğü yeri belirlemek için de taşla çevirdi. Daha sonra şehit Ayfer Gök için ikinci bir mezar oluşturdu.

MEZAR, KORUMA ALTINA ALINDI

Ermenek Belediye Başkanı Atila Zorlu, şehidin ikinci mezarını öğrendikten sonra çoban Hikmet Demircan ile mezarlıkta incelemede bulundu. Ardından da belediye tarafından mezarın çevre düzenlemesi yapıldı, bayrak direği dikildi.

Mezarın bulunduğu yerin ormanlık ve dağlık alan olması nedeniyle yabani hayvanların zarar vermemesi için etrafı tel çitle çevrilip koruma altına alındı.

































