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- Karaman'da vücudundan şişe çıkan kişi konuştu
Karaman'da vücudundan şişe çıkan kişi konuştu
Kalın bağırsağındaki şişe ameliyatla alınan 27 yaşındaki A.E., "Olay, duş alırken yanlışlıkla oldu." dedi.
- DHA
- 01.07.2020 - 11:42
Karaman'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Afganistan uyruklu A.E. adlı erkeğin çekilen röntgen filminde beklenmedik bir durumla karşılaşıldı.
Röntgene yansıyanlara göre, A.E.'nin kalın bağırsağında şişe olduğu ortaya çıktı.
27 yaşındaki A.E.'nin makatından sokulduğu belirtilen soda şişesi, yaklaşık 1 saat süren ameliyatla alındı. A.E.'nin olayla ilgili verdiği ifade belli oldu.
"YANLIŞLIKLA GERÇEKLEŞTİ"
Afgan gencin, ''Olay günü banyoda duş alırken yanlışlıkla bu olay gerçekleşti.'' dediği belirtildi.
"KİMSEDEN ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM"
Hastanedeki tedavisinin ardından dün taburcu edilen A.E., "Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdum. Yaşanan olaydan dolayı kimseden şikayetçi değilim." ifadelerini kullandı.