- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Karaman'da yolda doğum sancıları başlayan kadın ambulansta doğurdu
Karaman'da yolda doğum sancıları başlayan kadın ambulansta doğurdu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Karaman'da sancıları başlayan bir kadının, yanına ulaşan Acil Sağlık Hizmetleri ekiplerinin yardımıyla ambulansta doğum yaptığını bildirdi.
- AA
- 11.11.2021 - 00:20
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Karaman'daki Acil Sağlık Hizmetleri ekiplerinin, köyden yola çıktıktan kısa süre sonra doğum sancıları başlayan anne için harekete geçtiklerini belirtti.
ANNE VE BEBEĞİN SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Bakan Koca, "Ekibimiz anne adayına ulaşıp doğumu ambulansta gerçekleştirdi. Bir erkek bebek, biraz aceleci. Anne oğul hastanede ve iyiler." bilgisini paylaştı.