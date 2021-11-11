Euro
11.3023
0.04%
Dolar
9.8469
0.05%
Altın
585.89
-0.08%
Borsa
1.624
0.52%
Bitcoin
641.694
-2.79%
BTXN Coin
21.39
-5.68%
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Karaman'da yolda doğum sancıları başlayan kadın ambulansta doğurdu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Karaman'da sancıları başlayan bir kadının, yanına ulaşan Acil Sağlık Hizmetleri ekiplerinin yardımıyla ambulansta doğum yaptığını bildirdi.
    • AA
    • 11.11.2021 - 00:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Karaman'da yolda doğum sancıları başlayan kadın ambulansta doğurdu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Karaman'daki Acil Sağlık Hizmetleri ekiplerinin, köyden yola çıktıktan kısa süre sonra doğum sancıları başlayan anne için harekete geçtiklerini belirtti.

    ANNE VE BEBEĞİN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

    Bakan Koca, "Ekibimiz anne adayına ulaşıp doğumu ambulansta gerçekleştirdi. Bir erkek bebek, biraz aceleci. Anne oğul hastanede ve iyiler." bilgisini paylaştı.

    Karaman da yolda doğum sancıları başlayan kadın ambulansta doğurdu #1

    Karaman da yolda doğum sancıları başlayan kadın ambulansta doğurdu #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir