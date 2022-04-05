Karaman'daki kedi, doğum sancısı çekince hastane yolunu tuttu

Doğum sancısı çektiği sırada aile sağlığı merkezine gelerek inleyen hamile kedi, doktorları duygulandırdı. Müdahale edilen kedinin 4 yavrusu dünyaya geldi.

Karaman'da dün sabah saatlerinde hamile bir kedinin doğum sancısı başladı.

Karamanoğlu Mehmet Bey Mahallesi'nde bulunan 6 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’ne inleyerek gelen hamile kedi, burada miyavlamaya başladı.

Hemşire ve doktorlar, kedinin hamile olduğunu ve doğum sancısı çektiğini anlayarak onu hemen boş bir odaya alarak müdahale etti.

EBENİN MÜDAHALESİ, YAVRUYU HAYATA DÖNDÜRDÜ

Ebe ve hemşireler tarafından yapılan müdahale sonrasında anne kedi, 4 yavru dünyaya getirdi. Yavrulardan birisi ise nefes almadığını fark eden ebenin yaptığı müdahale ile hayata tutundu.

"ANNE KEDİ VE YAVRULARININ SAĞLIĞI İYİ"

Kedinin bu davranışından çok etkilendiğini söyleyen Aile Hekimi Dr. Hüseyin Ulu, "Sağlık merkezinin koridorunda bir anda inleyen kedi sesi duyduk. Bunun üzerine hemşire ve ebe hanımlarla birlikte baktığımızda karnı şiş bir kedi vardı. Kedinin doğum yapacağını anlayan arkadaşlar hemen onu arka odaya alarak doğumunu yaptırdılar. Şu anda yavruları ile birlikte mutlu. 4 yavrusu oldu. Kediyi şimdi yerinden de kaldıramıyoruz, yavrularının alınacağını zannediyor. Şu an anne ve yavruların genel sağlık durumu gayet iyi." dedi.





"ŞU AN ÇOK MUTLUYUZ"

Anne kediye doğumu sırasında müdahale eden hemşire Tuğba Yaman ise, “Sabah kapımıza gelen bu kedinin yardıma ihtiyacı olduğunu anladık. Belli ki hamileydi. Odamıza aldık ve doğumuna yardımcı olduk. 4 tane güzel yavru kedimiz oldu. Şu an çok mutluyuz.” ifadelerini kullandı.

KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜ

İlk yavrulardan birinin nefes alamadığı ve kalp masajı ile hayata dönmesine yardımcı olduğunu ifade eden ebe Betül Yılmaz da, “İlk doğan yavrumuz buydu ve doğduğunda nefes almıyordu. Ben de kalp masajı yaparak hayata tutunmasına yardımcı oldum. İnşallah sağlıklı bir şekilde de büyütürüz her beraber.” şeklinde konuştu.



