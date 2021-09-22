Kararan bakırlar ketçapla nasıl temizlenir

Ketçap ve temizlik kelimeleri yan yana kulağa garip gelse de, bakır eşyalarınızı parlatmak da en az patatese bandırmak kadar keyifli olacak. Peki bakırlar ketçapla nasıl temizlenir? İşte yöntemi...

Mutfağınızdaki veya evinizdeki herhangi bir bakır eşya zamanla pas görüntüsüne bürünür. Bunun nedeni aslında bakırın maddesinden kaynaklanıyor.

Bakır beklediği ya da kullanıldığı alanda matlaşarak kararabilir. Bunun nedeni aslında kimyasal tepkimedir. Karbonatla kaplı olan bakır, oksijenle tepkimeye girerek kararmaya neden olur.

Özellikle tencere ve tava altlarında karşılaşılan bu durumu çözmek için çeşitli yollar aramaktan yorulduysanız, hem ekonomik hem de basit bir önerimiz var: Ketçap!

Kızartmaların vazgeçilmezi ketçap, bakır temizliğinde en iyi dostunuz olabilir.

Peki ketçapla bakır eşyalar nasıl temizlenir diyorsanız, sizleri aşağıya alalım... İşte birkaç adımda pas görünümünden kurtulma yolu...

KETÇAP İLE BAKIR TEMİZLEME TEKNİĞİ

Bakırlarınızı ilk günkü görüntüsüne kavuşturmak aslında çok basit. Her zaman kalaylatmaya vaktiniz olmayabilir bu nedenle evde pratik yöntemleri de deneyebilirsiniz.

Öncelikle temizleyeceğiniz bakırın etrafına ketçabınızı adeta krem sürercesine yedirin. Ortalama 20 dakika kadar bu şekilde bekletin. Ardından sünger yardımıyla bakırı ovalayarak ketçaptan arındırın ve sabunlayın.

Gözleriniz çoktan kamaşmıştır bile