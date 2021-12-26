Fayans aralarını temizlemenin en kolay 5 yolu

Banyo temizliği, hijyen açısından oldukça önem arz ediyor. Ancak kararan ve sararan fayans aralarını temizlemek her zaman kolay olmuyor. Neyse ki onları temizlemenin de bazı basit yöntemleri var!

Fayans aralarını beyazlatmak ve parıl parıl parlayan bir banyoya kavuşmak için doğal ve etkili bir çözüm arıyorsanız, doğru yerdesiniz!

Ne kadar uğraşsanız da banyonuzda istediğiniz o temiz görüntüye ulaşamıyor musunuz? Oysa ki kararan ve sararan fayans aralarını temizlemek, zannedildiği kadar zor değil...

Zamanla sararan ve kirlenen fayans araları, doğru yöntemlerle temizlendiğinde ilk günkü yeniliğe kavuşur. Bu yeniliği sağlamak için çeşitli kimyasal deterjanlar kullanabileceğiniz gibi evdeki malzemeler de işinize yarayabilir.

Peki fayans araları nasıl beyazlatılır? Sararan fayans araları nasıl temizlenir? Birçok insanın korkulu rüyası olan kararmış ve sararmış fayans aralarına son verecek yöntemleri sizler için derledik.

İşte sağlığınıza zarar vermeden kararan fayans aralarını temizlemenin 5 pratik yolu...

EVDEKİ MALZEMELERLE FAYANS ARALARINI TEMİZLEMENİN 5 PRATİK YOLU

SİRKE VE TUZ KARIŞIMI

Malzemeler:

2 bardak elma sirkesi

1 fincan tuz

Uygulama:

Sirke ve tuzu bir kapta karıştırın.

Daha sonra eski bir diş fırçası kullanarak bu suyu alın.

Diş fırçası ile fayans aralarına bu sıvıyı sürün ve 5 dakika bekleyin.

Ardından ilk dökülen yerden başlayarak tüm fayans aralarını diş fırçası ile ovalayın.

Tuz ve sirkenin temizleyici etkisini anında göreceksiniz.

Bu yöntemi evdeki tüm fayanslar için deneyebilirsiniz. Doğal maddeler olduğu için zemine zarar vermeyecektir.

KARBONAT VE SİRKE KARIŞIMI

Malzemeler:

1 su bardağı karbonat

1 su bardağı sirke

Uygulama:

Karbonat ve sirkeyi karıştırıp fayans aralarına dökün.

Yaklaşık 10 dakika bekletin.

Oluşan kabarcıklar fayans aralarındaki kirlerin sökülmesini sağlayacak.

10 dakika geçtikten sonra bir diş fırçası yardımı ile fayans aralarını ovalayın.

Ardından soğuk su ile durulayın. Farkı görünce çok şaşıracaksınız!

BEYAZ SİRKELİ SU

Malzemeler:

1 fincan beyaz sirke

Yarım fincan içme suyu

Uygulama:

Beyaz sirke ile içme suyunu bir kap içinde güzelce karıştırın.

Bu karışımı fayans aralarına dikkatli bir şekilde dökün.

15 dakika kirlerin çözülmesini bekleyin.

Ardından bir fırça yardımı ile kirlerin kolayca ayrılmasını sağlayın.

Temizliğin son evresinde soğuk su ile durulayın. Artık fayans aralarınız daha parlak!

LİMON SUYU

Malzemeler:

1 bardak limon suyu

Sprey şişe

Uygulama:

1 bardak taze sıkılmış limon suyunu biraz ısıtın ve sprey şişe içine aktarın.

Sprey şişedeki limon suyunu, fayans aralarındaki boşluğa sıkarak 10 dakika kadar bekleyin.

Limonun yapısındaki asidik maddeler sayesinde, fayans aralarındaki yağ ve kir kolayca temizlenecektir.

Eğer mutfak fayansı için deniyorsanız, durulama işlemini nemli bir bez ile yapabilirsiniz.

Banyo ve balkon için ise limon suyunu soğuk su ile akıtmanız önerilir.

DİŞ MACUNU

Malzemeler:

Diş macunu

Eski bir diş fırçası

Uygulama: