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- Fayans aralarını temizlemenin en kolay 5 yolu
Fayans aralarını temizlemenin en kolay 5 yolu
- Haber Merkezi
- 26.12.2021 - 18:23
Fayans aralarını beyazlatmak ve parıl parıl parlayan bir banyoya kavuşmak için doğal ve etkili bir çözüm arıyorsanız, doğru yerdesiniz!
Ne kadar uğraşsanız da banyonuzda istediğiniz o temiz görüntüye ulaşamıyor musunuz? Oysa ki kararan ve sararan fayans aralarını temizlemek, zannedildiği kadar zor değil...
Zamanla sararan ve kirlenen fayans araları, doğru yöntemlerle temizlendiğinde ilk günkü yeniliğe kavuşur. Bu yeniliği sağlamak için çeşitli kimyasal deterjanlar kullanabileceğiniz gibi evdeki malzemeler de işinize yarayabilir.
Peki fayans araları nasıl beyazlatılır? Sararan fayans araları nasıl temizlenir? Birçok insanın korkulu rüyası olan kararmış ve sararmış fayans aralarına son verecek yöntemleri sizler için derledik.
İşte sağlığınıza zarar vermeden kararan fayans aralarını temizlemenin 5 pratik yolu...
EVDEKİ MALZEMELERLE FAYANS ARALARINI TEMİZLEMENİN 5 PRATİK YOLU
SİRKE VE TUZ KARIŞIMI
Malzemeler:
- 2 bardak elma sirkesi
- 1 fincan tuz
Uygulama:
- Sirke ve tuzu bir kapta karıştırın.
- Daha sonra eski bir diş fırçası kullanarak bu suyu alın.
- Diş fırçası ile fayans aralarına bu sıvıyı sürün ve 5 dakika bekleyin.
- Ardından ilk dökülen yerden başlayarak tüm fayans aralarını diş fırçası ile ovalayın.
- Tuz ve sirkenin temizleyici etkisini anında göreceksiniz.
- Bu yöntemi evdeki tüm fayanslar için deneyebilirsiniz. Doğal maddeler olduğu için zemine zarar vermeyecektir.
KARBONAT VE SİRKE KARIŞIMI
Malzemeler:
- 1 su bardağı karbonat
- 1 su bardağı sirke
Uygulama:
- Karbonat ve sirkeyi karıştırıp fayans aralarına dökün.
- Yaklaşık 10 dakika bekletin.
- Oluşan kabarcıklar fayans aralarındaki kirlerin sökülmesini sağlayacak.
- 10 dakika geçtikten sonra bir diş fırçası yardımı ile fayans aralarını ovalayın.
- Ardından soğuk su ile durulayın. Farkı görünce çok şaşıracaksınız!
BEYAZ SİRKELİ SU
Malzemeler:
- 1 fincan beyaz sirke
- Yarım fincan içme suyu
Uygulama:
- Beyaz sirke ile içme suyunu bir kap içinde güzelce karıştırın.
- Bu karışımı fayans aralarına dikkatli bir şekilde dökün.
- 15 dakika kirlerin çözülmesini bekleyin.
- Ardından bir fırça yardımı ile kirlerin kolayca ayrılmasını sağlayın.
- Temizliğin son evresinde soğuk su ile durulayın. Artık fayans aralarınız daha parlak!
LİMON SUYU
Malzemeler:
- 1 bardak limon suyu
- Sprey şişe
Uygulama:
- 1 bardak taze sıkılmış limon suyunu biraz ısıtın ve sprey şişe içine aktarın.
- Sprey şişedeki limon suyunu, fayans aralarındaki boşluğa sıkarak 10 dakika kadar bekleyin.
- Limonun yapısındaki asidik maddeler sayesinde, fayans aralarındaki yağ ve kir kolayca temizlenecektir.
- Eğer mutfak fayansı için deniyorsanız, durulama işlemini nemli bir bez ile yapabilirsiniz.
- Banyo ve balkon için ise limon suyunu soğuk su ile akıtmanız önerilir.
DİŞ MACUNU
Malzemeler:
- Diş macunu
- Eski bir diş fırçası
Uygulama:
- Fayans aralarında oluşan siyah leke ve sararmalar, diş macunu ile giderilebilir.
- Diş macununu, temizlemek istediğiniz derzlere sıkın ve 15 dakika kadar bekletin.
- 15 dakika sonra bir diş fırçası ile bu boşlukları fırçalayın.
- Diş macununun içinde yer alan temizleyici maddeler, fayans aralarındaki leke ve kirleri yok edecek kadar etkilidir.