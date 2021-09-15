Euro
9.9655
-0.01%
Dolar
8.4313
0%
Altın
486.53
-0.6%
Borsa
1.424
-0.73%
Bitcoin
404.959
2.39%
EXEN Coin
24.78
0.56%
23ºC
İstanbul
Bulutlu 23 C

    Karasu'da denizde 3 hortum oluştu

    Sakarya'nın Karasu ilçesinde, denizde hortum oluştu. Denizde etkili olan biri büyük 2'si küçük hortum, plaja ulaştıktan sonra kayboldu.
    • DHA
    • 15.09.2021 - 20:23
    • Güncelleme : 15.09.2021 - 20:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Karasu'da denizde 3 hortum oluştu

    Saat 18.15 sıralarında Karasu ilçesinde denizde 3 hortum oluştu. Kıyıya yakın yerde oluşan hortum, vatandaşlara kısa süreli panik yarattı.

    PLAJA ULAŞAN HORTUM, DAHA SONRA KAYBOLDU

    Hortum denizin içerisinde etkili olduktan sonra plaja ulaştı. Plajda kumları kaldıran hortum daha sonra kayboldu. Endişelenen tatilciler ise plajdan kaçtı.

    Karasu'da denizde 3 hortum oluştu VİDEO

    Karasu da denizde 3 hortum oluştu #1

    Karasu da denizde 3 hortum oluştu #2

    Karasu da denizde 3 hortum oluştu #3

    Karasu da denizde 3 hortum oluştu #4

    Karasu da denizde 3 hortum oluştu #5

    Karasu da denizde 3 hortum oluştu #6

    Karasu da denizde 3 hortum oluştu #7

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir