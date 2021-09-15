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Karasu'da denizde 3 hortum oluştu
Sakarya'nın Karasu ilçesinde, denizde hortum oluştu. Denizde etkili olan biri büyük 2'si küçük hortum, plaja ulaştıktan sonra kayboldu.
- DHA
- 15.09.2021 - 20:23
- Güncelleme : 15.09.2021 - 20:49
Saat 18.15 sıralarında Karasu ilçesinde denizde 3 hortum oluştu. Kıyıya yakın yerde oluşan hortum, vatandaşlara kısa süreli panik yarattı.
PLAJA ULAŞAN HORTUM, DAHA SONRA KAYBOLDU
Hortum denizin içerisinde etkili olduktan sonra plaja ulaştı. Plajda kumları kaldıran hortum daha sonra kayboldu. Endişelenen tatilciler ise plajdan kaçtı.
Karasu'da denizde 3 hortum oluştu VİDEO