Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sözleşmeli pozisyonlarına personel alımı olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı ne zaman 2022?

Karayolları Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımına yönelik araştırmalar, son zamanlarda hız kazanmaya başladı.

Sözleşmeli personel olarak kadroda yer almak isteyenler, başvuru kılavuzuna dair detayları araştırıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü ise sözleşmeli personel alımını başvuru kılavuzunda yer alan detaylara göre yapacak.

Bu kapsamda da, "Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı ne zaman 2022?" sorusu gündem oldu.

Peki, Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı ne zaman 2022? İşte yanıtı...

Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı

KPSS 2022/7 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından Karayolları Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı için yayınlandı. Karayolları Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımını başvuru kılavuzunda yer alan detaylara göre yapacak. Yerleştirme işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2020-KPSS Lisans, ön lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2020-KPSS Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacak.

Adaylar, KPSS-2022/7 Tercih Kılavuzuna saat 10.00’dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Adaylar tercihlerini, 14 – 21 Nisan 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 21 Nisan 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2022/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.