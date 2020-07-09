Karbondioksit seviyesi, 15 milyon yıl öncesine yaklaşıyor

Araştırmacılar, Dünya atmosferindeki karbondioksit miktarının artmasına dikkat çekti.

Dünya atmosferindeki karbondioksit yoğunluğu, alarm verici seviyelere ulaşıyor.

Sonuçları Nature dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, Southampton Üniversitesi'nden bir araştırmacı ekibi, Karayip Denizi'nin çökeltilerinden toplanan iğne ucu büyüklüğündeki fosillerde bor seviyelerinden elde edilen verileri kullandı.

Araştırmacılar, yeni bir yüksek çözünürlüklü atmosferik karbondioksit kaydı oluşturdu.

KARBONDİOKSİT SEVİYESİ ALARM VERİYOR

Dünya atmosferindeki karbondioksit miktarının, 15 milyon yılda görülmeyen bir seviyeye yaklaştığı sonucu ortaya çıktı.

Çalışmanın yazarlarından Thomas Chalk, "Bulduğumuz çarpıcı bir sonuç, Pliyosen Çağı'nın en sıcak bölümünün atmosferde milyonda 380 ila 420 parça karbondioksit içermesidir. Bu, bugünün milyonda yaklaşık 415 parçanın değerine benzer ve zaten geçmişte sıcaklık ve deniz seviyesiyle bugünden önemli ölçüde daha yüksek seviyelerde olduğumuzu gösteriyor." dedi.

2025 YILINA KADAR...

Chalk, halihazırda karbondioksit seviyesinin yıllık milyonda 2.5 artış gösterdiğini belirterek, "Yani 2025 yılına kadar son 3.3 milyon yılda görülen her şeyi aşmış olacağız." ifadesini kullandı.

2025 yılına gelindiğinde, Dünya'nın muhtemelen Orta Miyosen İklimsel Optimum (MMCO) döneminde yaşanmayan karbondioksit seviyelerine sahip olacağı belirtildi.

MMCO, yüksek bir küresel ortalama yıllık sıcaklığa nispeten düşük küresel karbondioksit konsantrasyonunun eşlik ettiği ısınma dönemi olarak biliniyor.