Karda düşmeden yürümek için 11 taktik

İstanbullular evden adım atar atmaz kar yağışının ardından buzlanan yollar ile karşılaşıyor. Peki bu yollarda düşmeden nasıl yürüyebiliriz? İşte güvenli yürüyüşün 11 ipucu.

İstanbul'da kar yağışı sona erdi, geriye etkisi kaldı.

Sıcaklığın sıfırın altını gösterdiği şu günlerde, belediye hizmetleri de büyükşehirde yetersiz kalıyor.

Vatandaşlar ara sokaklarda zorla yürümeye çalışırken, kayma ihtimaliyle tedirgin oluyor.

Kar yağışıyla birlikte oluşan buzlanma nedeniyle yaşanabilecek kazalara karşı önlem almak yine vatandaşa düşüyor.

Peki karlı ve buzlu yolda nasıl yürünür? İşte düşmeden yürümenin ipuçları...

1- ELLER DIŞARI

Karlı ve buzlanmış yolda eller cepte yürümek cesaret istiyor. Herhangi bir kayma anında eller ve kollar vücudun dengesi için hayati önem taşıyor. Bu nedenle her ihtimale karşı, cepte değil dışarıda olmalı.

2- MİNİK ADIMLAR

Aceleniz varsa bile, yavaş yürümekte fayda var. Büyük adımlar hakimiyetinizi zorlaştırırken, istenmeyen kazalara da davetiye çıkarabilir.

3- PENGUEN YÜRÜŞÜYÜ

Penguen gibi, sağ ayak sağ dışa, sol ayak sol dışa bakacak şekilde ve yavaşça yürümelisiniz.

4- ÖNCE PARMAK UCU

Eğer ayakkabınızın tabanı kösele ise; basarken önce ayağınızın ön tarafıyla kontrol edin sonra topuğunuzu koyun. Ağırlık noktası parmak ucunuzda olduğunda, kayma riskiniz azalır.

5- YAN ADIMLAR

Yokuş inerken yan yan yürümelisiniz ve yapabiliyorsanız ayağınızın yan kısmı ile kar üstünde kesik yaparak basamak oluşturmalısınız.

6- AYAK İZLERİ

Çok basılan yerlerden yürümemeye özen gösterin. Fazla temastan dolayı zemin kayganlaşmaya daha müsaittir.

7- ZEMİN KONTROLÜ

Her zemin elbette ki asfalt değil. Mermer ve fayans gibi yerler kat ve kat daha kaygan hale geliyor. Kaygan olduğundan süphelendiğiniz yerlerde önce ayağınızın ucuyla zemini kontrol etmelisiniz.

8- DOĞRU DÜŞÜN

Kontrolsüz kaymaya başladığınız an, düşmemek için değil doğru düşmek için çaba gösterin. Refleks olarak ilk önce elinizi yere koymanız yüksek ihtimaldir ancak bu durumda bileğinizi kırabilirsiniz. Elinizi yere koymadan yan tarafınıza doğru düşmeye çalışın.

9- POŞET TAŞIMA

Yürürken poşet ya da çantalarınızı iki elinizle taşımayın. Bir eliniz mutlaka boşta kalsın.

10- KUCAKTA YOLCULUK

Çocuğunuzu ya da ağır eşyalarınızı kucakta taşımayın.

11- AYAKKABI SEÇİMİ

Tabanı kaygan olmayan altı lastik ya da kauçuk ve tırtıklı ayakkabılar, ayak bileğinizi kavrayan botlar giyin. Ayakkabıların üzerine eski çorap giymek de buzda kaymayı engeller. Topuklu ayakkabılar düşme riskinizi arttıracaktır.