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    Karda mahsur kalan vatandaş, yol kenarında namaz kıldı

    Yoğun kar nedeniyle mahsur kalan bir vatandaş, soğuğa aldırış etmeden montunu çıkararak üzerinde namaz ibadetini yerine getirdi. O anlar, sürücülerin kamerasına yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 25.01.2022 - 10:53
    • Güncelleme : 25.01.2022 - 11:13
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    Karda mahsur kalan vatandaş, yol kenarında namaz kıldı

    Ülkede etkisini gösteren soğuk ve kar yağışlı havalar hayatı olumsuz etkiledi.

    Birçok ilde yoğunlaşan kar yağışı, İstanbul'da da aralıksız sürüyor.

    Kar yağışının 3 gün daha süreceği belirtilirken yollardaki kapanmalar ve ulaşımdaki zorluklar, vatandaşları mağdur ediyor.

    YOL KENARINDA NAMAZ KILDI

    Yoğun kar yağışında namaz vaktini kaçırmak istemeyen bir vatandaş da namazını otoban kenarında kıldı.

    Karda mahsur kalan vatandaş, yol kenarında namaz kıldı VİDEO

    MONTUNU YERE SERDİ

    Henüz nerede çekildiği belirlenemeyen görüntülerde, kar yağışına aldırış etmeyen vatandaş, montunu yere sererek namaz ibadetini yerine getirdi.

    O anlar, bölgeden geçen bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Karda mahsur kalan vatandaş, yol kenarında namaz kıldı #1

    Karda mahsur kalan vatandaş, yol kenarında namaz kıldı #2


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