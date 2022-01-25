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- Karda mahsur kalan vatandaş, yol kenarında namaz kıldı
Karda mahsur kalan vatandaş, yol kenarında namaz kıldı
Yoğun kar nedeniyle mahsur kalan bir vatandaş, soğuğa aldırış etmeden montunu çıkararak üzerinde namaz ibadetini yerine getirdi. O anlar, sürücülerin kamerasına yansıdı.
- Haber Merkezi
- 25.01.2022 - 10:53
- Güncelleme : 25.01.2022 - 11:13
Ülkede etkisini gösteren soğuk ve kar yağışlı havalar hayatı olumsuz etkiledi.
Birçok ilde yoğunlaşan kar yağışı, İstanbul'da da aralıksız sürüyor.
Kar yağışının 3 gün daha süreceği belirtilirken yollardaki kapanmalar ve ulaşımdaki zorluklar, vatandaşları mağdur ediyor.
YOL KENARINDA NAMAZ KILDI
Yoğun kar yağışında namaz vaktini kaçırmak istemeyen bir vatandaş da namazını otoban kenarında kıldı.
Karda mahsur kalan vatandaş, yol kenarında namaz kıldı VİDEO
MONTUNU YERE SERDİ
Henüz nerede çekildiği belirlenemeyen görüntülerde, kar yağışına aldırış etmeyen vatandaş, montunu yere sererek namaz ibadetini yerine getirdi.
O anlar, bölgeden geçen bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.