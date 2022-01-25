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Karda mahsur kalan vatandaş, yol kenarında namaz kıldı

Karda mahsur kalan vatandaş, yol kenarında namaz kıldı

Yoğun kar nedeniyle mahsur kalan bir vatandaş, soğuğa aldırış etmeden montunu çıkararak üzerinde namaz ibadetini yerine getirdi. O anlar, sürücülerin kamerasına yansıdı.