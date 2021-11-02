Kardeş Eli Afrika’da mescid açılışlarına bir yenisini daha ekledi

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği Genel Müdürü Uğur Erkoca; Afrika Nijerya bölgelerinde yardımların çoğalarak devam edeceğini açıkladı.

Resulullah (s.a.v.) Efendimiz “Kim Allah'ın rızasını talep ederek bir mescid inşa ederse, Allah ona cennette bir ev inşa eder." vaadiyle çıkılan yolda dernek, dünyanın diğer ucundaki kardeşlerimize umut ışığı olmaya devam ediyor. Afrika’da hem eğitim hem de yaşam alanı olarak kullanılan mescidler ayrıca ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri için bölge halkına olanak sağlıyor. Faaliyetlerine 17 ülkede 7/24 devam eden Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği, Mescid açılışı ile bu kez Afrika Nijerya bölgesindeki Müslümanların sesi oldu.

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği Genel Müdürü Uğur Erkoca ‘İslâmiyet’te bütün yeryüzü mescit kabul edilmekle beraber namazların cemaatle camide kılınması gerek sevap bakımından gerekse sosyal yönden büyük bir önem taşıyor. Mescid demek kültür demek, mescid demek ilim ve bilgi alma merkezi demek. Ne yazık ki dünyanın bir diğer ucunda kardeşlerimiz bu ibadet olanaklarından mahrum kalıyor. Ayrıca yoksulluk ve çaresizlik ile mücadele ediyorken derneğimiz bu mücadelesinde Müslüman kardeşlerimizi yalnız bırakmıyor.’ açıklamasında bulundu. Afrika Nijerya’da Kardeş Eli Derneği’nin uzun süre devam eden çalışmaları ile 120 metrekareye sahip mescid açılışı gerçekleşti. Dernek, ibadetlerini yerine getirmek isteyen kardeşlerimiz adına sayısız yardımlarına böylelikle bir yenisi daha ekledi. Mescid detayları şu şekilde:

Betonarme minaresi olan mihrap, minder ve kürsü (elektrik malzemesinin tamamı)

Kapılar ve pencereler

Mescidin tamamına halı

Mescidin iş ve dış boyası

Abdest alanı

2 adet lavabo

2 adet banyo

Hoparlör sistemi

Vantilatör sistemi

Sizde kardeş eli olmak için çıkılan bu yolda 444 44 46 iletişim numarasından derneğe ulaşarak desteklerinizle ibadet olanaklarından mahrum kalmış bölgelerdeki kardeşlerimize umut ışığı olabilirsiniz. Detaylı bilgi için www.kardeseli.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.