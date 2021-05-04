Kardeş Eli, Afrika'da yetimhane açılışlarına bir yenisini daha ekledi

Kardeş Eli, Afrika'da yetimhane açılışlarına bir yenisini daha ekledi

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği Arge ve Proje Direktörü Uğur Erkoca, Afrika Çad bölgesinde açılışı yapılan, Türkiye Yetimhanesi'nin yetimlere umut olacağını ve yardımların devam edeceğini söyledi.

Afrika'da Çad’ın başkenti olan Encemineye 15 kilometre mesafede bulunan Alaya köyünde, Kardeş Eli Derneği’nin gece gündüz devam eden çalışmaları ile Türkiye Yetimhanesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Dernek, yetim kardeşlerimiz adına sayısız yardımlarına böylelikle bir yenisi daha ekledi.

Ailesini kaybeden, sahipsiz ve korunmaya muhtaç yetimlerimiz için yetimhaneler, umut ışığı olmaya devam ediyor.

Dünyanın her yerinde çocukların en çok barınmaya ve geleceklerini adına iyi bir eğitim almaya ihtiyacı var.

KARDEŞ ELİ DERNEĞİ, MİLYONLARCA ÇOCUĞA UMUT IŞIĞI OLUYOR

Hiçbir destek alamayan yetim çocuklar, birçok olanaklardan ve eğitimden geri kalıyor.

Kardeş Eli Derneği, sürekli devam eden yetimhane yapımı ile milyonlarca çocuğa umut ışığı oluyor.

Faaliyetleri 16 ülkede 7/24 devam eden derneğin, Türkiye Yetimhanesi açılışı ile bu kez Çad bölgesindeki yetimlerin sesi oldu.

Kardeş Eli, Afrika'da yetimhane açılışlarına bir yenisini daha ekledi

"DERNEĞİMİZ KİMSESİZLERİ YALNIZ BIRAKMIYOR"

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği Arge ve Proje Direktörü Uğur Erkoca, açılışla ilgili, "Dünyanın bir diğer ucunda kardeşlerimiz yoksulluk ve çaresizlik ile mücadele ediyorken derneğimiz bu mücadelesinde kimsesizleri yalnız bırakmıyor." açıklamasında bulundu.

Yetimhane detayları şu şekilde:

3 adet sınıf

3 adet yatakhane

2 adet tuvalet

2 adet banyo

1 adet yönetim odası

1 mutfak

1 yemekhane

250 metrekare oyun alanı

Toplamda 800 metrekare bir alan olan yetimhane, ortalama 100 kişilik kapasiteye sahip.

Ayrıca Solar enerji sitemi sayesinde yetimhanenin tüm bölümlerine elektrik enerjisi ve aynı zamanda su ihtiyacı olan bölümlerine solar enerji ile ihtiyaçlar sağlanmakta.