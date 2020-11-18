Kardeş Eli Derneği 18 Kasım’da Müsiad Fuarı’nda

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Fuarı 18 Kasım’da başlıyor.

Sektörün öncü firmaları ve kamu kurumlarının bir araya geleceği fuara Kardeş Eli İnsanı Yardım Derneği de katılım sağlıyor. Yardım çalışmalarıyla sıklıkla gündeme gelen ve bu yıl MÜSİAD Fuarı’na 2. kez katılan Kardeş Eli Derneği Kurumsal İletişim Direktörü Enes BOYACI, yardıma ihtiyacı olanların sesini duyurmak için katılım sağladıklarını belirtti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Fuarı 18 Kasım’da başlıyor. Sektörün öncü firmaları ve kamu kurumlarının bir araya geleceği fuara bu yıl Kardeş Eli İnsanı Yardım Derneği 2. kez katılım sağlıyor.

Su Kuyusu, Yetim Sponsorluğu, Gıda Kolisi, Hijyen Paketi, Yetimhane İnşası ve Mobil Aşevi gibi onlarca projesiyle adından sıklıkla söz ettiren dernek, MÜSİAD Fuarı’na 3 aylık bir süreçte hazırlandığını belirtti. Kardeş Eli Derneği Kurumsal İletişim Direktörü Enes BOYACI, fuara katılım amaçlarının yardıma ihtiyacı olan insanlarını sesini duyurmak olduğunu belirterek şu ifadelerde bulundu: ‘’Kardeş Eli Derneği olarak 10 yıldan fazladır yardıma ihtiyacı olanların sesi olmak için gönülden çalışıyoruz. Bağışçılarımızın ve gönüllülerimizin destekleriyle yardıma ihtiyacı olan herkese kardeş eli uzatıyoruz.

2020 yılında yapılan yardım çalışmalarımızla; 1227 su kuyusu, 5570 kişiye katarakt ameliyatı desteği, 107.687 kişiye gıda yardımı, 8 Mescit inşası, 6 Yetimhane restorasyonu ve 24.300 yetim çocuğa aile olduk. Dünyada ve ülkemizde yardıma ihtiyacı olan binlerce insan daha var. O insanların sesini duyurmak için bugün MÜSİAD Fuarı’nda yerimizi aldık.’’ dedi. MÜSİAD Fuarı’nda salon 6, stant 633A’da Kardeş Eli Derneğine ulaşabilirsiniz.



