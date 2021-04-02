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    Kardeş Eli Derneği 21 Farklı Branş İçin Personel Alımı İlanı Yayınladı

    Kardeş Eli Derneği, Türkiye Genelinde Görevlendirilmek Üzere 21 Farklı Branşta Personel Alım İlanı Yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 02.04.2021 - 10:51
    • Güncelleme : 02.04.2021 - 12:23
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    Kardeş Eli Derneği 21 Farklı Branş İçin Personel Alımı İlanı Yayınladı

    Dernek, resmî web sitesi üzerinden online olarak başvuruları almaya başladı. Başvurular 31.03.2021 tarihi ile başlayacak, 28.05.2021 tarihi ile son bulacak. Adaylar Kardeş Eli Derneği İnsan Kaynakları üzerinden kolaylıkla başvuru yapabilecek.

    Kardeş Eli Derneği Hangi Kadrolar İçin Alım Yapacak?

    Çağrı Merkezi Operatörü

    Saha Personeli

    Reklam Planlama Uzmanı

    Pr Uzmanı

    Metin Yazarı

    Yazılım Uzmanı

    Tercüman (Arapça)

    Tercüman (İngilizce)

    Tercüman (Almanca)

    Tercüman (Farsça)

    Şoför (B Ehliyetli)

    Şoför (E Ehliyetli)

    Aşçı

    Temizlik Personeli

    Resepsiyonist

    Muhasebe Uzmanı

    İnsan Kaynakları Personeli

    Depo Personeli

    Grafik Tasarım Uzmanı

    İdari İşler Personeli

    Elektrik Bakım Ustası

    Personel alım başvuruları aşağıdaki link üzerinden alınacaktır.

    https://www.kardeseli.org.tr/tr/insan-kaynaklari

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