Kardeş Eli Derneği Ahmet Çalık anısına Bangladeş’te su kuyusu açtı

Genel Müdür Uğur Erkoca, ‘trafik kazasında hayatını kaybeden ve tüm Türkiye’yi derinden üzen futbolcu Ahmet Çalık’ın anısını yaşatmak için Bangladeş’te su kuyusu açtık’ açıklamasında bulundu.

Kardeş Eli Derneği 16.yılında dünyanın ve ülkemizin her yerine yardımlarını ulaştırarak çalışmalarını sürdürüyor. Dernek, trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık anısını yaşatmak adına Bangladeş’te su kuyusu açarak bölge halkının da dualarına vesile oluyor.

17 ülkede maddi ve manevi yardım çalışmalarını sürdüren dernek, açılan bu su kuyusu ile sevilen futbolcuyu unutmuyor, anılarını dünyanın bir ucunda yaşatmaya devam ediyor. Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği Genel Müdür Uğur Erkoca ‘Ahmet Çalık’ın hatıralarına sahip çıktığımızı, unutmadığımızı ve dualarımızdan eksik etmediğimizi bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Ayrıca kıymetli bağışçılarımızın vesilesiyle Bangladeş’te açılan su kuyusu ile temiz su sıkıntısı yaşayan halkın içilebilir su ihtiyacını karşılarken özellikle hayvancılık ve küçük tarımsal faaliyetlerde de kullanılarak bölge insanları için geçim kaynağı oluyor. Hayatını genç yaşta kaybeden ve çevresi tarafından çok sevilen kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum.’ açıklamasında bulundu.

Siz de bağış kampanyalarına destek olarak, açılan su kuyuları ile binlerce kişinin sevincine ortak olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 44 46 iletişim numarasından veya web sitesinden derneğe ulaşabilirsiniz.