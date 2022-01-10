Kardeş Eli Derneği Arakan Kampında Çıkan Yangın İçin Yardım Çalışmalarına Başladı

Yaklaşık 21 bin Arakanlı müslümanın bulunduğu 16 numaralı kamp alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın meydana geldi.

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği Genel Müdürü Uğur Erkoca Tarafından Yapılan Açıklamada, ‘Yaklaşık 21 bin Arakanlı Müslümanın Bulunduğu 16 Numaralı Kamp Alanında Henüz Belirlenemeyen Nedenle Yangın Meydana Geldi. 800 Ev Maalesef Kullanılamayacak Durumda 4 Bin Kişi Evsiz Kaldı. Derneğimiz Acil Yardım Çalışmalarına Başladı’ İfadelerine Yer Verdi.

Arakanlı Müslümanlar ülkelerinde gördükleri şiddet yüzünden her şeylerini geride bırakarak Bangladeş’e sığındılar. Burada kamplarda kalan kardeşlerimiz zor yaşam koşullarına rağmen hayatta kalmak için mücadele veriyorlar. Dün meydana gelen yangın ile 4 bin kişi evsiz kaldı.

Evlerini, ailelerini kaybeden Müslümanlar Myanmar’da kendilerine uygulan şiddetten kaçmışlar ve kamplarda yardıma muhtaç durumdadırlar. Dışarıdan gelen yardımlar ile hayatlarını devam ettiren Arakanlı Müslümanlar, çadırlarda kalmakta ve yaşamlarını çadırda sürdürüyorlardı. Kardeş Eli Derneği gıda, giyim, sağlık, eğitim gibi yardımların yanında barınma ihtiyaçlarını gidermek adına Arakan bambu ev faaliyetleri de devam etmekteydi. Dün meydana gelen yangın ile birlikte 800 ev yanarken 4 bin kişi evsiz kaldı.

Herhangi bir can kaybı olmaması ile birlikte bölgede çok sayıda yaralı kardeşimiz var. Yangından en çok etkilenen yine çocuklar ve kadınlar oldu. Bölgede ise en çok gıda, kıyafet ve barınak ihtiyacı bulunuyor.

Dernek tarafından yapılan açıklamada ‘Bangladeş’te bulunan ekiplerimiz tarafından Arakanlı Müslüman kardeşlerimizin olarak en çok ihtiyaç duyduğu yiyecek ihtiyacına karşı acil gıda paketlerini ulaştırmaya başladık. Yangın nedeniyle büyük zorlukların yaşandığı kamplarda gözyaşı içinde bekleyen ve dışarıdan gelecek yardımlar ile yeniden hayata tutunacak olan kardeşlerimizin şimdi daha çok yanında olmalıyız, kimsesiz bırakmamalıyız.’ açıklamasında bulundu ve ihtiyaçları olan acil yaşam paketini bağışçılarımızın destekleriyle bölgeye hızlı bir şekilde bölgeye ulaştırma çalışmaları başlatıldı.

Gıda paketi, hijyen paketi, yanık kremi ve giysiden oluşan Acil Yaşam Paketi 450 TL’dir. Detaylı bilgi için 444 44 46 iletişim numarasından veya www.kardeseli.org.tr adresinden derneğe ulaşarak sizde destek olabilirsiniz.