Kardeş Eli Derneği Aralık Ayı Gerçekleştirilen Yardım Detaylarını Paylaştı

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği Genel Müdürü Uğur Erkoca; ‘yoğun geçirdiğimiz 2021 yılının sonuna geldik, Aralık ayında ulaştırdığımız yardımların neticesinin mutluluğunu yaşıyoruz’ dedi.

Kardeş Eli Derneği Aralık ayı süresince 17 ülkede binlerce kişiye ulaşarak zor durumda olan ihtiyaç sahiplerinin sevincine ortak oldu. İmkansızlıklar nedeni ile evine et giremeyen, açlık ile mücadele eden bölgelerde, 1.325 kurban bağışı ile sofralarda dualara vesile oldu. Yaşam için birincil ihtiyacın olduğu ‘su’ ne yazık ki günümüzde hala ulaşılabilir değil. Temiz su temin etmekte zorluk çeken bölgelerde 262 adet su kuyusu açarak, kirli sulara bağlı hastalıkların önüne geçerek bölge halkına temiz su imkânı sağlandı ve binlerce kişiyi temiz suya kavuşturdu.

Maddi imkansızlıklar nedeniyle ameliyat olamayan 268 kişiye, katarakt ameliyatı desteği sağlayarak karanlıklarına ışık oldu. Yetim çocuklar için ayrı yoğunluk ve hassasiyet ile çalışmalarını sürdüren dernek, 14.567 yetim sofrası ile yardıma muhtaç çocukların kimsesizliğini unutturdu. Doğu Anadolu Bölgesi’nde 2.451 adet kış paketi ile eğitim gören öğrencilerin kışlık ihtiyacı olan; bot mont atkı bere ile minik kalpleri ısıttı. İbadet olanaklarından mahrum kalan bölgelere 1.980 adet Kur’an-ı Kerim ve 352 adet rahle dağıtımı gerçekleştirdi. Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği Genel Müdürü Uğur Erkoca, yaptığı açıklamada ise ‘Dernek olarak, 2021 senesi yardım çalışmaları açısından yoğun geçen bir dönemdi. Aralık ayı süresince yardımlarımızı zor durumda kalan kardeşlerimize ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kıymetli bağışçılarımızın da desteği ile 17 ülkeye insani yardımlarımızı ulaştırdık. Her bir yardım büyük bir adım. Çaresizliklere kulak verelim, ihtiyaç sahiplerini kimsesiz bırakmayalım.’ açıklamasında bulundu.

Siz de mağdur ve muhtaç insanlara yardımlarınızı ulaştırabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 44 46 iletişim numarasından veya www.kardeseli.org.tr adresinden derneğe ulaşabilirsiniz