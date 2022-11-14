Petrol
95.19
-0.83%
Euro
19.1783
-0.22%
Dolar
18.6055
0.33%
Altın
1.05
-0.34%
Borsa
4553
2.19%
Bitcoin
320.752
0.89%
BTXN Coin
6.75
9.04%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Kardeş Eli Derneği Bartın Amasra’ da hayatını kaybeden maden şehitlerini anısına su kuyusu açtı

    Kardeş Eli Derneği dünyanın ve ülkemizin her yerine yardımlarını ulaştırarak çalışmalarını sürdürüyor.
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2022 - 13:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kardeş Eli Derneği Bartın Amasra’ da hayatını kaybeden maden şehitlerini anısına su kuyusu açtı

    Kardeş eli derneği Genel Müdür Uğur Erkoca, ‘Maden Ocağında Gerçekleşen Patlamada Hayatını Kaybeden ve Tüm Türkiye’yi Derinden Üzen Maden Şehitlerinin Anısını Yaşatmak İçin Afrika Uganda’da Su Kuyusu Açtık’ Açıklamasında Bulundu

    Kardeş Eli Derneği dünyanın ve ülkemizin her yerine yardımlarını ulaştırarak çalışmalarını sürdürüyor. Dernek, Bartın Amasra maden ocağında gerçekleşen patlama nedeni ile hayatını kaybeden 41 maden şehidinin anısını yaşatmak adına suya en çok ihtiyaç duyulan bölgelerin başında gelen Afrika Uganda’da su kuyusu açtığını duyurdu.

    17 ülke ’de maddi ve manevi yardım çalışmalarını sürdüren dernek, açılan bu su kuyusu ile, emekçileri unutmuyor, anılarını dünyanın bir ucunda yaşatmaya devam ediyor. Kardeş eli derneği Genel Müdürü Uğur Erkoca ‘Hepimiz aldığımız acı haberle sarsıldık. 41 emekçinin hatıralarına sahip çıktığımızı, unutmadığımızı ve dualarımızdan eksik etmediğimizi bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Ayrıca açılan su kuyusu ile temiz su sıkıntısı yaşayan halkın içilebilir su ihtiyacını karşılarken maden şehitlerimizin ailelerinin acısını bir nebze de olsa hafifletmeyi gönülden istiyoruz. Hayatını kaybeden şehitlerimize rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum.’ açıklamasında bulundu.

    Kardeş Eli Derneği Bartın Amasra’ da hayatını kaybeden maden şehitlerini anısına su kuyusu açtı #1

    Kardeş Eli Derneği Bartın Amasra’ da hayatını kaybeden maden şehitlerini anısına su kuyusu açtı #2

     


    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    Advertorial

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Sezgin Tanrıkulu'nun meyhanesi kurşunlandı
    Gündem

    Sezgin Tanrıkulu'nun meyhanesi kurşunlandı

    Çorum'da nikahlı eşini rehin alan şüpheli 18 saat sonra ikna edildi
    3. Sayfa

    Çorum'da nikahlı eşini rehin alan şüpheli 18 saat sonra ikna edildi

    Görüş Bildir