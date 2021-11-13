Kardeş Eli Derneği Ekim ayında gerçekleştirdiği yardım detaylarını açıkladı

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği Genel Müdürü Uğur Erkoca, Ekim ayında gerçekleştirilen yardımlar hakkında açıklamada bulundu.

Kardeş Eli Derneği 15.yılında dünyanın her yerine yardımlarını ulaştırarak çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Hem maddi hem manevi destek olma yolunda, 2021 Ekim ayı süresince 17 ülkede binlerce kişinin hayatına dokundu.

Ekim ayında gerçekleştirilen yardımlar hem ülkemizde hem de dünyanın diğer ucunda birçok ihtiyaç sahibinin umudu oldu. 989 kurban bağışı ile yüzlerce kişiye kurban eti ulaştı. Evine et giremeyen, beslenme olanaklarından mahrum kalanlar ve dışarıdan gelen yardımlar ile karınlarını doyuran aileler bağışçıların destekleriyle sofralarını kurdu. Susuzluk ile mücadele eden, temiz suya ulaşmakta zorluk çeken bölgelerde 235 adet su kuyusu açarak, kirli sulara bağlı hastalık ile mücadele eden bölge halkına temiz su imkânı sağlandı binlerce kişiyi temiz suya kavuşturdu.

Maddi imkansızlıklar nedeni ile ibadet olanaklarından mahrum kalan bölgelere 1819 adet Kur’an-ı Kerim dağıtımı, 240 adet Rahle dağıtımı gerçekleştirildi. Ameliyat masraflarını karşılayamayan ve maddi imkansızlıklar nedeniyle ameliyat olamayan 229 kişiye, katarakt ameliyatı desteği sağladı. Yetim çocuklara ayrı özen ve çabayla yardım çalışmalarını ulaştıran Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği, 12.574 yetim sofrası ve 209 yetime sponsorluk ile çocukların yüzlerindeki tebessüm oldu. Dernekten yapılan açıklamada ise, insani yardımların artarak devam edeceğini, ülkemizde ve dünya da ihtiyaç sahiplerine ulaşarak ileri ki süreçler de çok daha kişiye ulaşmayı hedefliyor.

Siz de mağdur ve muhtaç insanlara yardımlarınızı ulaştırabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 44 46 iletişim numarasından veya www.kardeseli.org.tr adresinden derneğe ulaşabilirsiniz