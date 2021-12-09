Kardeş Eli Derneği Kasım Ayında Gerçekleştirdiği Yardımlar İle On Binlerce Kişinin Hayatına Dokundu

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği Genel Müdürü Uğur Erkoca Tarafından Yapılan Açıklamada, ‘Kasım Ayı’nda Gerçekleştirdiğimiz Yardım ile On Binlerce Kişinin Hayatına Dokunduk’ İfadelerine Yer Verdi.

Kardeş Eli Derneği geçtiğimiz ay 7/24 çalışmalarına devam ederek dünyanın her yerine yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor. İhtiyaç sahiplerine destek olma yolunda, 2021 Kasım ayı süresince 17 ülkede on binlerce kişiye ulaşarak sevinçlerine ortak oldu.

Dernek, Kasım ayında ihtiyaç sahiplerine ulaşarak kardeşliğin, birlik ve beraberliğin öneminin altını bir kez daha çizdi. İmkansızlıklar nedeni ile evine et giremeyen, açlık ile mücadele eden bölgelerde, 1102 kurban bağışı ile sofralarda dualara ortak oldu. Susuzluk ile mücadele eden, temiz suya ulaşmakta zorluk çeken bölgelerde 241 adet su kuyusu açarak, kirli sulara bağlı hastalık ile mücadele eden bölge halkına temiz su imkânı sağlandı on binlerce kişiyi temiz suya kavuşturdu.

Maddi imkansızlar nedeniyle ibadet olanaklarından mahrum kalan bölgelere 1.728 adet Kur’an-ı Kerim dağıtımı, 253 adet Rahle dağıtımı gerçekleştirdi. Ameliyat masraflarını karşılayamayan ve maddi imkansızlar nedeniyle ameliyat olamayan 297 kişiye, katarakt ameliyatı desteği sağladı. Yetim kardeşlerimizi hiçbir zaman unutmayan ve yardım süreçlerini özenle gerçekleştiren Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği, 13.786 yetim sofrası ve 283 yetim sponsorluğu ile yardıma muhtaç çocukların kimsesizliğini unutturdu. Doğu Anadolu Bölgesi’nde 2.380 kış paketi ile eğitim gören öğrencilerin kışlık ihtiyacı olan; bot mont atkı bere ile minik kalpleri ısıtırken aynı zamanda 1.258 adet kırtasiye yardımı ile çocukların eğitim süreçlerindeki eksikliklerini tamamladı. Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği Genel Müdürü Uğur Erkoca, yaptığı açıklamada ise ‘Dernek olarak, çıktığımız bu yolda ihtiyaçları tespit ederek yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Ulaştırdığımız yardımlar ise önümüzdeki yıl artarak devam edecek. Ülkemizde ve dünyada bizden yardım bekleyen ihtiyaç sahiplerine gece gündüz demeden çalışarak yardımlarımızı ulaştırmaya, çaresizliklere çare olmaya devam edeceğiz.’ açıklamasında bulundu.