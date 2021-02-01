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    Kardeş Eli Derneği Kış Yardımları İle Kalpleri Isıtıyor

    Kardeş Eli Derneği Kurumsal İletişim Direktörü Enes Boyacı; 2021 yılı için okullara yapılan acil kış yardım paketi detaylarını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 01.02.2021 - 10:32
    • Güncelleme : 01.02.2021 - 10:49
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    Kardeş Eli Derneği Kış Yardımları İle Kalpleri Isıtıyor

    Soğuk geçen kış günlerinde okullarda ki öğrencileri unutmayan Kardeş Eli Derneği, kış yardımları ile kalpleri ısıtıyor.2021 yılının ilk ayında 500 öğrenciye 500 adet acil kış yardım  paketi dağıtılarak eğitime destek veriyor.

    Kardeş Eli Derneği Kış Yardımları İle Kalpleri Isıtıyor #1

    Adana Ceyhan  Soysallı Köyü Şehit Eren Çelik İlkokulu, Ceyhan  Mercimek Anaokulu, Yüreğir Irmakbaşı İlköğretim Okulu,Yüreğir Kaşlıca İlkokulu, Saimbeyli Çatak İlk/Ortaokul, Ağrı Doğubeyazıt Suluçem İlkokuluna yardım  paketleri ulaştı. Bekleyen okullar ile yardımlara devam ederek çocukların yüzlerini gülümseteceğiz.

    Kardeş Eli Derneği Kış Yardımları İle Kalpleri Isıtıyor #2

    Öğrencilerimizin yanında olduğumuzu  hissetmelerini, eğitimlerinde ihtiyaçlarını karşılayarak yüzlerini gülümsetmeyi ve geleceğe umut ile bakmalarını sağlamak için bir araya gelerek Acil Kış Yardım Paketi Yardım  Kampanyasını bağışçılarımızın destekleri ile sürdürmeye devam ediyoruz.

    Kardeş Eli Derneği Kış Yardımları İle Kalpleri Isıtıyor #3

    Sizde kardeş eli olmak için çıktığımız bu yolda 444 44 46 iletişim numarasından bize ulaşarak desteklerinizle bir kişinin hayatına umut ışığı olabilirsiniz. Acil Kış Yardım Paketi Bedeli 245 TL’dir. Detaylı bilgi için www.kardeseli.org.tr adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

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