Kardeş Eli Derneği Müsiad Fuarı’nda 2026 Hedeflerini Açıkladı

Yurt içi ve yurt dışında yaptığı yardım çalışmalarıyla gündeme gelen Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği MÜSİAD Fuarı’nın gözdesi oldu.

Yapılan çalışmaların detaylı olarak paylaşıldığı fuarda Kardeş Eli Derneği Kurumsal İletişim Direktörü Enes Boyacı 2026 hedeflerini açıkladı.

Sektörün öncü firmaları ve kamu kurumlarının bir araya geldiği Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Fuarı’nın bu yılki gözdesi Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği oldu. Yurt içi ve yurt dışındaki yardım çalışmalarıyla gündeme gelen dernek, fuarda 2026 yılı hedeflerini de açıkladı. Kardeş Eli Derneği Başkanı Ahmet Muhammedoğlu’nun katılımıyla gerçekleşen fuar yurt içi ve yurt dışı bağışçıların ziyaretleriyle gerçekleşti.

Kardeş Eli Derneği Kurumsal İletişim Direktörü Enes Boyacı 2026 hedefleriyle ilgili: ‘’14 yıldır ihtiyaç sahiplerinin sesi olmak, onlara yardımlarınızı ulaştırmak için çalışıyoruz. 2026 yılı için öncelikli hedefimiz yine yardıma ihtiyacı olan insanlardır. 2026 yılında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve AFAD ile birlikte iş sahibi olmayan insanların yaşamlarını daha iyi standartlarda sürdürebilmelerini sağlamak için istihdamı artırmaya yönelik projeler geliştiriyoruz. ‘Hedefi Olan Gençler’ sloganıyla yola çıkarak atölyelerimizle gençlere eğitim alma fırsatı sunuyoruz.

Olağanüstü durumlar ve doğal afetler için ‘7 Bölge Arama Kurtarma’ ve ‘Mobil Aşevi’ projelerimizi hayata geçirerek yardımlarımızı sistemleştiriyoruz. 2020 yılında 7 profesyonel kişiyle başladığımız gönüllü ekibimizi büyüterek olay anında en hızlı ve profesyonel şekilde yardımlarımızı gerçekleştirmek üzere çalışmayı amaçlıyoruz.

Engelli bireyleri topluma kazandırmak için ‘Hedefimiz Engelsiz Yaşam’ projemizle sosyal, ekonomik ve psikolojik sorunlara dikkat çekiyor engelli bireylerin sorunlarını gündeme getiriyoruz. Görme Engelli Hissetme tüneliyle insanları empati kurmaya davet ediyoruz.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İÇİN YENİ REHABİLİTASYON MERKEZİ

Toplumumuzun önemli sorunlarından biri olan uyuşturucuya karşı çocukları ve aileleri bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz. Sempozyum ve konferanslar aracılığıyla zararlı alışkanlıklar konusunda toplumu bilinçlendirerek rehabilitasyon merkezimiz için çalışmalara başlıyoruz.’’ dedi.

Dünya genelinde yetim yardımları, su kuyusu bağışları, kurban dağıtımı, Ramazan yardımları ve sağlık çalışmalarını sürdüren Kardeş Eli Derneği, mevcut çalışmalarını da geliştireceğini belirtti.



