Kardeş Eli Derneği Regaib Gecesinde 16 Ülkede Yetim Sofrası Kuruyor

Ailesini kaybeden, sahipsiz ve korunmaya muhtaç yetimlerimiz için, Kardeş Eli Derneği bu Regaib gecesinde kimsesizleri unutmuyor.

Birlik ve beraberliğin pekiştirildiği sofralar 16 ülkede kardeşlerimiz için kurulacak.

İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan, Recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaib Kandili, ‘‘rahmet ve bereket gecesi’’ olarak kabul ediliyor. İhsanla dolu, kıymetli olan bu geceyi derneğimiz, 16 ülkede yetim sofrası kurarak kardeşlerimiz ile bir araya gelerek geçiriyor.

Dünyanın bir diğer ucunda kardeşlerimiz yoksulluk ve çaresizlik ile mücadele ediyorken derneğimiz bu mücadelesinde kimsesizleri yalnız bırakmıyor. Regaib gecesinde yetim ve mağdur çocukların yüzünü güldürebilmek için harekete geçiyor. Yetimlerin hayata kazandırılmasına ve korunmasına yardımcı olan yetimhaneler, birçok yetime umut ışığı oluyor. Yetim soframız, öncelikle Türkiye’de sonrasında Yemen, Gazze, Kudüs, Suriye, Uganda, Çad, Gana, Nijerya, Somali, Mali, Etiyopya, Zimbabwe, Tanzanya, Sri Lanka, Bangladeş’te yetimhanelerde yetim ve ihtiyaç sahiplerine sizlerin desteği ile kurulacak.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) Recep ayı girdiği zaman: "Allahım Recep ve Şaban'ı bize mübarek eyle ve bizi Ramazan ayını bize mübarek eyle (Ramazan'a kavuştur) " diye dua etmiştir. Bu gecede yapılan dualar geri çevrilmez bu sebeple Müslümanlar bu geceyi hep ihya etmişlerdir. Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği olarak 16 ülkede yetim sofrası kurarak birlik ve beraberliğimizi pekiştireceğiz. Sizde https://www.kardeseli.org.tr/tr web sitesi üzerinden ve 444 44 46 numaralı telefon numarası üzerinden dernek ile iletişime geçerek bağışta bulunabilirsiniz. Bir yetim sofrası bedeli 20 TL’dir.