Kardeş Eli Derneği Suriye, Yemen Ve Arakan Kampında Acil Yardım Çalışmalarına Devam Ediyor

Suriye, Yemen ve Arakanlı Müslümanlar ülkelerinde gördükleri şiddet yüzünden her şeylerini geride bırakarak yaşamlarını kamplara sığınarak sürdürmeye çalışıyorlar.

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği Genel Müdürü Uğur Erkoca Tarafından Yapılan Açıklamada, ‘Suriye, Yemen ve Arakan Kamplarına Acil Kış Paketi Yardımlarını Ulaştırmaya Devam Ediyoruz, Baskı Altında Yaşam Mücadelesi Veren Kardeşlerimizin Yüzlerini Güldürmeye Devam Edeceğiz’ İfadelerine Yer Verdi.

Suriye, Yemen ve Arakanlı Müslümanlar ülkelerinde gördükleri şiddet yüzünden her şeylerini geride bırakarak yaşamlarını kamplara sığınarak sürdürmeye çalışıyorlar. Kamplarda kalan kardeşlerimiz zor yaşam koşullarına rağmen hayatta kalmak için mücadele veriyorlar. Mülteci kamplarında yaşayan 3 milyon 737 bin 369 kişi Suriyeli, 4 milyon 100 bin Yemen’li ve 877 bin 710 Arakanlı mülteci, zulümlerden kaçarak sığınmacı olarak yaşamlarını devam ettiriyor.

Dernek tarafından yapılan açıklamada ‘Kardeş Eli Derneği olarak Müslüman kardeşlerimizin en çok ihtiyaç duyduğu yiyecek ihtiyacına karşı acil gıda paketi ve un yardımı göndermeye devam ediyoruz. Kış aylarının zorluğunu hissetmemeleri adına ise Acil Kış Paketi ile kalpleri ısıtıyor, dualarına vesile oluyoruz. Bölgeye ulaşan yardımlarla yeniden hayata tutunacak olan kardeşlerimizin şimdi daha çok yanında olmalıyız, kimsesiz bırakmamalıyız.’ sözlerine yer verildi.

Kamplarda, soğuk kış günlerinde yağmurda ıslanan çadırlarda battaniyesiz, yataksız ve sobasız yaşanılıyor. Özellikle kadın ve çocukların çok zor koşullar içinde olduğunu, çocukların soğuktan donarak hayatlarını kaybettiği kamp alanlarında, dışarıdan gelen yardımlar ile hayatlarını devam ettiren kardeşlerimizin, en çok gıda ve kıyafet ihtiyacı bulunuyor. Dernek, içinde bulunduğumuz kış ayının zorluğunu bir nebze azaltmak adına bölge de bulunan kardeşlerimize bot, mont, atkı, bere ve eldiven gibi acil kış paketi yardımlarını ulaştırıyor. Ayrıca gıda paketi ve un yardımını da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Zor günler geçiren ve yardım bekleyen binlerce kişi, gelen yardımlar ile kimsesizliğini unutuyor.

Acil Kış Paketi 345 TL

Gıda Paketi 375 TL

25 kg 1 çuval un 325 TL’dir.

Siz de mağdur ve muhtaç insanlara yardımlarınızı ulaştırabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 44 46 iletişim numarasından veya www.kardeseli.org.tr adresinden derneğe ulaşabilirsiniz.