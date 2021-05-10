Kardeş Eli Derneği Ülkemizde Sokağa Çıkma Yasaklarında Çalışmalarına Devam Ediyor

Ramazan Bayramı’nın biliyoruz ki hep beraber yaşandığında ve paylaşıldığında gerçek manasına ulaşıyor.

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği Arge ve Proje Direktörü Uğur Erkoca, ‘Yeni Alınan Tedbirler Doğrultusunda, Tam Kapanma Süresince Faaliyetlerimize, Her Türlü Pandemi Önlemlerini Alarak, Ara Vermeden Devam Ediyoruz. Bu Süreçte Yardım Bekleyen On binlerce Kişiyi Yalnız Bırakmıyoruz’ Açıklamasında Bulundu

Ramazan Bir Olmaktır

Ülkemizde ve dünyada her gün yemek ve geçim sıkıntısı yaşayan, açlıkla mücadele eden milyonlarca insan var. Ramazan, kurulan iftar sofralarında bir araya gelinen, yardımların ihtiyaç sahipleri ile buluştuğu, yemeklerin paylaşıldığı ve sevincin çoğaldığı bir ay olarak yaşanılır. İbadet ve iyiliklerle geçireceğimiz Ramazan Bayramı’nın biliyoruz ki hep beraber yaşandığında ve paylaşıldığında gerçek manasına ulaşıyor. Kardeşlik ve dayanışma hâkim olsun diye Kardeş Eli Derneği, hizmetlerini ülkemizin her yerine ve 16 farklı ülkeye götürmektedir.1 kişilik iftar bağışı bedeli 20 TL’dir. Ayrıca erzak paketleri (kumanya) Ramazan-ı Şerif’te durumu iyi olmayan tüm aileler için büyük bir mutluluk kaynağıdır. Yapılacak bağışları hayra dönüştürecek olan Kardeş Eli Derneği, kumanya dağıtımını tam kapanma süresince yine 16 ülkeye ulaştırmaktadır. 1 kumanya bedeli 185 TL’dir. Fitre bedeli 28 TL’dir. Günlük fidye miktarı 28 TL, aylık fidye bedeli ise 840 TL şeklindedir.

Zekâtın Kalplere Dokunsun, Umutlar Gerçek Olsun

Fakirlerin, yoksulların halinden anlamak, bir nebze de olsa hayatlarını kolaylaştırmak için zekât bağışında bulunmak insani değerlerimizi ayakta tutar. Zekât ihtiyaç sahiplerine anlamına ve amacına uygun bir şekilde verilmelidir. Zekât mükellefi gerçekten onu hak edenleri araştırıp bularak vermeli ya da zekâtı yoksullara ulaştıran kurumlara teslim etmelidir. Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği dünyanın neresinde olursa olsun geçim sıkıntısı çeken, ailesinin gereksinimlerini karşılayamayan, zor durumdaki insanları tespit ediyor, zekât bağışlarınızı onlara teslim ediyor. Zekat Bağışı senenin 365 günü devam etmekle beraber, istenilen tutarda zekât bağışında bulunabilir. Kardeş Eli Derneği, fitre ve fidye bağışları ile birçok ihtiyaç sahibinin yanında oluyor. Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği, fitre bağışlarını kabul etmekte; ihtiyaç sahiplerine ileterek ibadetinizin doğru bir biçimde yerine gelmesini sağlamaktadır.

Susuzluğa Umut Olun

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği Arge ve Proje Direktörü Uğur Erkoca; ‘suya ulaşmada bizim kadar şanslı olmayan binlerce insanla aynı dünyayı paylaşıyoruz. Salgın hastalıklar, erken ölümler, yetersiz su tüketimi gibi nedenlerden dolayı insanlar ölüyor. Biz Kardeş Eli olarak bağışçılarımızdan aldığımız güçle bu durumun önüne geçmek için gönülden çalışıyoruz. Gönüllülerimiz ile birlikte suya ihtiyaç olan bölgeleri saptıyor, çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz.’ açıklamasında bulundu. 2021 Nisan ayında açılan 284 adet su kuyusu ile susuzluğa umut olundu. Kardeş Eli Derneği Su Kuyusu açma faaliyetleri, tam kapanma süresince 16 ülkede hız kesmeden devam ediyor.

Adağınızın Şükrü Mutluluğa Dönüşsün

Mazlum coğrafyalara, ihtiyaç sahiplerine, yılda evine bir kez et giren kimselere kardeş eli olmak için dernek, bu bayramda seferber oluyor. Kardeş Eli Derneği, gönderilen emanet bağışlarınızı şeffaflık ilkesi kapsamında ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için büyük bir özenle çalışıyor. Bağışlarınızın kesim aşamasından dağıtım aşamasına kadar video ve fotoğraflarla tarafınıza iletiyor. Her aşama sizin gözetiminizde büyük bir titizlik ve özenle gerçekleşiyor. Kurban bağışınızın nasıl kesildiği ve dağıtıldığı size mesaj olarak dernek tarafından iletiliyor. Böylece bağışınızı takip edebiliyor ve görebiliyorsunuz. Nisan ayı içerisinde 1218 adet hayvan kesimi gerçekleştirildi. Nafile Kurban bağışı tam kapanma süresince yılın 365 günü 16 ülkede devam ediyor.

Sizde kardeş eli olmak için çıkılan bu yolda 444 44 46 iletişim numarasından derneğe ulaşarak destek olabilirsiniz. Detaylı bilgi için www.kardeseli.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.