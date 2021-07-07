Kardeş Eli Derneğinden ‘İhtiyaç Sahipleri Adına Teşekkür Ediyoruz’

Kardeş Eli Derneği Kurban Bayramı’nda hayırseverlerin bağışçılarını 17 ülkede 172 bölgeye ulaştırıyor.

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği ARGE ve Proje Direktörü Uğur Erkoca; Kurban Bağışlarında En Çok Tercih Edilen Kurumlardan Olduk, Kıymetli Destekleriniz İle Yardımlarımız Hız Kesmeden Devam Ediyor, ‘Kurban Şükürdür’ Sloganıyla Çıktığımız Bu Yolda, Dayanışmanın Önemini Bağışçılarımız Sayesinde Bir Kez Daha Vurguladık, Teşekkürler Türkiye’ Açıklamasında Bulundu.





Kardeş Eli Derneği Kurban Bayramı’nda hayırseverlerin bağışçılarını 17 ülkede 172 bölgeye ulaştırıyor. ‘Kurban Şükürdür’ sloganıyla başlattıkları organizasyonda önceliği mülteci kampları, savaş, doğal afet ve yoksulluk bölgeleri ile yaşlılar, kimsesizler, yetimhaneler ve okullara verdi. Kurban bağışı yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştıran dernek, dünyanın öbür ucundaki kardeşlerimize ulaştırmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği ARGE ve Proje Direktörü Uğur Erkoca:

‘Yardıma ihtiyacı olan herkese ulaşmak için gönülden çalışıyoruz. Her sene olduğu gibi bu senede bağışçılarımız sayesinde ulaşan yardımlarla yüzleri güldürmeyi hedefliyoruz. Derneğimiz, Kurban Bayramı hepimizin bayramı olsun diye, öncelikle Türkiye olmak üzere Çad, Mali, Uganda, Gana, Zimbabwe, Etiyopya, Somali, Nijerya, Bangladeş, Sri Lanka, Arakan, Yemen, Gazze, Suriye, Ürdün ve Lübnan olmak üzere 17 farklı ülkede faaliyet gösteriyor.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala geçen yıla oranla %200 daha fazla kurban bağışı aldık ayrıca en çok tercih edilen kurum olduk. Bu sonuç sizlerin sayesinde, yardımlarını eksik etmeyen herkese teşekkürler ‘dedi.

Kurban bağışı için 2021 yılı yurtiçi büyükbaş hisse ve küçükbaş kurbanlık fiyatı 1250 TL , yurtdışı büyükbaş hisse kurbanlık fiyatı 595 TL, yurtdışı küçükbaş kurbanlık fiyatı ise 695 TL olarak belirlendi. Sizde https://www.kardeseli.org.tr/tr web sitesi üzerinden ve 444 44 46 numaralı telefon numarası üzerinden dernek ile iletişime geçerek bağışta bulunabilirsiniz.