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    Kargolar bugün çalışıyor mu? 30 Ağustos'ta kargolar açık mı?

    Kargolar bugün açık mı? 30 Ağustos'ta kargolar hizmet veriyor mu? İşte konuyla alakalı merak edilenler..
    • 30.08.2022 - 10:39
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    Kargolar bugün çalışıyor mu? 30 Ağustos'ta kargolar açık mı?

    30 Ağustos'un resmi tatil olmasından dolayı kargolarda işi olan vatandaşlar kargoların bugün açık olup olmadığını merak ediyor.

    Konuyla ilgili internette bilgi arayanlar 30 Ağustos'ta kargolar çalışıyor mu sorusunu gündeme getirdi.Peki kargo firmaları resmi tatillerde çalışıyor mu?Büyük merak uyandıran bu soru yanıt buldu.

    Kargolar bugün açık mı?

    Kargo şirketleri 30 Ağustos'un resmi tatil olmasından dolayı hizmet vermemektedir.Resmi tatil olmasından dolayı kargolar bugün kapalı olacak.

    Kargo işi olan vatandaşlar 31 Ağustos Çarşamba gününü beklemek zorundalar.


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