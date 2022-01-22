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- Karın tadını çıkarmak isteyenler Karaman Kalesi'ne akın ettı
Karın tadını çıkarmak isteyenler Karaman Kalesi'ne akın ettı
Karaman'da kar yağışı etkisini göstermeye başlarken, karın tadını yine çocuklar çıkardı. Karaman Kalesi'ne akın eden çocuklar; sini, naylon ve kızaklarla kayarak doyasıya eğlendi.
- İHA
- 22.01.2022 - 14:10
- Güncelleme : 22.01.2022 - 14:14
Karaman'da yoğun kar yağışının tadını yine çocuklar çıkardı. Çocuklar ve aileleri okulların kapanmasının ardından öğle saatlerinde, kayak yapmak için Karaman Kalesi'ne koştu.
Karaman Kalesi tatil merkezlerini aratmazken kayan ve kartopu oynayan çocuklar, renkli görüntüler oluşturdu.
ÇOCUKLAR KARIN KEYFİNİ SÜRDÜ
Ellerindeki sini, naylon ve kızaklarla kayan çocuklar, zaman zaman ilginç görüntüler oluşturdu.
Kalenin bulunduğu dik yokuştan aşağıdaki yola kadar kayan çocuklar, doyasıya eğlenmeyi ise ihmal etmedi.
Kayak sırasında sık sık görünmez kazalar yaşandı. Getirdikleri malzemelerle kayan çocuklar, çok mutlu olduklarını belirtti.
Karın tadını çıkarmak isteyenler Karaman Kalesi'ne akın ettı VİDEO