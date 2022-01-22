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Karın tadını çıkarmak isteyenler Karaman Kalesi'ne akın ettı

Karın tadını çıkarmak isteyenler Karaman Kalesi'ne akın ettı

Karaman'da kar yağışı etkisini göstermeye başlarken, karın tadını yine çocuklar çıkardı. Karaman Kalesi'ne akın eden çocuklar; sini, naylon ve kızaklarla kayarak doyasıya eğlendi.