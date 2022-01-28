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    Karla kaplı Köroğlu Dağları havadan görüntülendi

    Beyaz örtüyle kaplanan yüksek kesimlerdeki manzara, görenleri kendine hayran bıraktı.
    • AA & Ensonhaber
    • 28.01.2022 - 16:48
    • Güncelleme : 28.01.2022 - 17:09
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    Karla kaplı Köroğlu Dağları havadan görüntülendi

    Bolu'da Köroğlu Dağları'nın yayla ve ormanları, kar yağışının ardından ortaya kartpostallık manzaralar çıkardı.

    Aralıklarla etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte Köroğlu Dağları beyaza büründü.

    ORMANLAR KARLA KAPLANDI

    Sık çam ve gürgen ağaçlarının yer aldığı Aladağ ve Kartalkaya bölgelerinde kar kalınlığı yer yer 2,5 metreye yaklaştı.

    EŞSİZ MANZARA

    En yüksek noktası 2 bin 400 metre olan Köroğlu Dağları'ndaki yayla ve ormanların karla kaplı manzarası havadan görüntülendi.

    Seyrine doyum olmayan manzara, izleyenleri adeta büyülüyor.

    Karla kaplı Köroğlu Dağları havadan görüntülendi ViDEO

    Karla kaplı Köroğlu Dağları havadan görüntülendi #1

    Karla kaplı Köroğlu Dağları havadan görüntülendi #2

    Karla kaplı Köroğlu Dağları havadan görüntülendi #3

    Karla kaplı Köroğlu Dağları havadan görüntülendi #4

    Karla kaplı Köroğlu Dağları havadan görüntülendi #5

    Karla kaplı Köroğlu Dağları havadan görüntülendi #6

    Karla kaplı Köroğlu Dağları havadan görüntülendi #7

    Karla kaplı Köroğlu Dağları havadan görüntülendi #8

    Karla kaplı Köroğlu Dağları havadan görüntülendi #9

    Karla kaplı Köroğlu Dağları havadan görüntülendi #10


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