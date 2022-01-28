Beyaz örtüyle kaplanan yüksek kesimlerdeki manzara, görenleri kendine hayran bıraktı.

Bolu'da Köroğlu Dağları'nın yayla ve ormanları, kar yağışının ardından ortaya kartpostallık manzaralar çıkardı.

Aralıklarla etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte Köroğlu Dağları beyaza büründü.

ORMANLAR KARLA KAPLANDI

Sık çam ve gürgen ağaçlarının yer aldığı Aladağ ve Kartalkaya bölgelerinde kar kalınlığı yer yer 2,5 metreye yaklaştı.

EŞSİZ MANZARA

En yüksek noktası 2 bin 400 metre olan Köroğlu Dağları'ndaki yayla ve ormanların karla kaplı manzarası havadan görüntülendi.

Seyrine doyum olmayan manzara, izleyenleri adeta büyülüyor.

Karla kaplı Köroğlu Dağları havadan görüntülendi ViDEO