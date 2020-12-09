Karlıova beyaza büründü

Kar kalınlığının 10 santimetreyi geçtiği ilçede sürücüler ilerleyemedi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.

Türkiye genelinde çetin kış koşullarının başladığı yerleşim yerleri arasında 12 bin nüfuslu Karlıova da bulunuyor.

BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI

Adını karla kaplı bir ova olmasından alan Bingöl'ün 1940 rakımlı ilçesi Karlıova, gece başlayan ve aralıksız süren kar dolayısıyla beyaz örtüye büründü. İlçede kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı.

ARAÇLAR YOLDA KALDI

Karlıova-Yedisu kara yolu, Kaynarpınar köyü mevkiinde tipi ve buzlanma dolayısıyla kapanırken, bazı araçlar yolda kaldı. Karayolları ekiplerinin çalışması sayesinde yol ulaşıma açıldı.

İlçede merkezinde belediye, köy yollarında ise özel idare ekipleri, kar küreme çalışması yapıyor.

YEDİSU'DA SON DURUM

Öte yandan, Yedisu ilçesinde gece saatlerinde yaşanan kar yağışı, ilçe merkezini beyaza bürüdü. İşe gitmek için evlerinden çıkanlar,beyaz örtüyü görünce şaşkınlık yaşadı.

Kar yağışı, bağlı köylerde de etkili oldu.