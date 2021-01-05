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    Karlıova'da eksi 18 derecede sulama göleti buz tuttu

    Hava sıcaklığının eksi 18 derecenin altına düştüğü Karlıova'da vatandaşlar, kırılma ihtimaline aldırış etmeden buzun üstüne çıktı.
    • DHA
    • 05.01.2021 - 13:57
    • Güncelleme : 05.01.2021 - 14:05
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    Karlıova'da eksi 18 derecede sulama göleti buz tuttu

    Her yıl bu dönemlerde karla kaplı olan Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, bu yıl beklenen yağış yaşanmadı.

    İlçede bu yıl kar, yerini soğuk havaya bıraktı. Sıcaklığın eksi 18 derecelere kadar düştüğü ilçenin Kale Mahallesi'ndeki sulama göletinin tamamı buz tuttu.

    İLK DEFA BUZ TUTTU

    Göletin buz tutan yüzeyine çıkan vatandaşlar, buzun kırılma riskine aldırmadan o anları cep telefonu kameralarıyla kaydederken, 5 yıllık göletin ilk defa buz tuttuğu öğrenildi.

    Karlıova da eksi 18 derecede sulama göleti buz tuttu #1

    Karlıova da eksi 18 derecede sulama göleti buz tuttu #2

    Karlıova da eksi 18 derecede sulama göleti buz tuttu #3

    Karlıova da eksi 18 derecede sulama göleti buz tuttu #4

    Karlıova da eksi 18 derecede sulama göleti buz tuttu #5

    Karlıova da eksi 18 derecede sulama göleti buz tuttu #6

    Karlıova da eksi 18 derecede sulama göleti buz tuttu #7

    Karlıova da eksi 18 derecede sulama göleti buz tuttu #8

    Karlıova da eksi 18 derecede sulama göleti buz tuttu #9

    Karlıova da eksi 18 derecede sulama göleti buz tuttu #10

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