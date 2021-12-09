Karlıova'da kar, ilçeyi beyaza bürüdü

Dün gece başlayan kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen Karlıova'da çocuklar, karın keyfini çıkardı.

Bingöl’ün yüksek rakımlı kuzey ilçesi Karlıova’da dün gece saatlerinde başlayan kar, ilçeyi tamamen kapladı.

Yer yer kar kalınlığının 20 santimetreyi aştığı ilçede, karın tadını her zamanki gibi çocuklar çıkardı.

Okula giden öğrenciler, ders aralarında arkadaşlarıyla birlikte doyasıya eğlendi. Kar topu oynayan çocuklar, karın yağmasına çok sevindikleri dile getirdi.

"İYİ Kİ YAĞDI"

Arkadaşlarıyla ders arasında kar topu oynayan Aylin Turhan, "İyi ki kar yağdı. Arkadaşlarla kar topu savaşı yapıyoruz." dedi.





"KARIN YAĞMASI GÜZEL OLDU"

Karın yağmasına çok sevinen bir başka öğrenci Dicle Parlatıcı ise "Karın yağması güzel oldu. Kar topu oynuyoruz ve kayıyoruz." şeklinde konuştu.

KAR TEMİZLİĞİ YAPILDI

Kar çocuklara eğlence olurken, esnaf ve sürücülere de zor anlar yaşattı. İşyerini açan esnaf kar temizliği yaptı, sürücüler de araçlarının üzerindeki karı fırça yardımıyla temizledi.



