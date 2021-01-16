Karlıova'da kara rağmen kuraklık korkusu yaşanıyor

Geç gelen kar yağışı, bölge halkının yüzünü güldürdü ancak her yıl 1 buçuk metre kar tutan Karlıova'da bu yıl 15 santimlik yağış görülmesi, kuraklık korkusuna engel olamadı.

Türkiye'nin en fazla kar yağışının olduğu ilçelerden biri olan Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, çiftçiler başta olmak üzere bölge halkının kuraklık endişesi giderek büyüyor.

Kar yağışı endişesi, ocak ayı olmasına rağmen sürüyor. Geçen yıllarda bu dönemde kar kalınlığının 2-3 metreye ulaştığı Karlıova'da, bu sene ancak 15 santimetre oldu.

KURAKLIK KORKUSU DEVAM EDİYOR

Bu yıl geç gelen kar yağışı, bölge halkının yüzünü güldürürken, kuraklık endişesinin önüne geçemedi. İlçede 2020 yılının Ocak ayında yaklaşık 1,5 metre tutan kar yağarken, bu sene sadece 15 santim tutan karın yağması, kuraklık korkusunu devam ettiriyor.

"CİDDİ BİR KURAKLIĞA İŞARET EDİYOR"

İlçe sakinlerinden Yasin Buğda, Karlıova'nın, Bingöl'ün en fazla kar yağan ilçesi olduğunu belirterek, "İlçemiz, Bingöl'ün en fazla kar alan ilçesidir. Normal şartlarda her yıl bu dönemde yerde 1-2 metre kar bulunurken, bu yıl ise 10 santime düştü. Bu durum önümüzdeki yaz mevsiminde ciddi bir kuraklık olacağını işaret ediyor." dedi.

"BÖLGEDE CİDDİ BİR SORUN TEŞKİL EDEBİLİR"

Karlıova'da tarım ve hayvancılığın yoğun olarak yapıldığını anlatan Sadık Uçar ise yeterli kar yağışının olmamasının üreticiler için ciddi sorun olduğunu aktardı. Uçar, "İlçemizde bazen 3 metreye yakın kar yağışı görülürdü. Bu yıl ise sadece kar kalınlığı ortalama 15 santim dolayında. Bu durum da kuraklığa neden oluyor. Bu bölgede tarım ve hayvancılığın yoğun olmasıyla ciddi bir sorun teşkil edebilir. Umarım bu durum bu şekilde devam etmez." diye konuştu.





































