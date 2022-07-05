Karma zamanı! 6 Temmuz 2022 Güneş-Sirius Kavuşumu etkileri! Kuran'da geçiyor...

Dünya 6 Temmuz tarihine kilitlendi. Güneş-Sirius kavuşumu gerçekleşecek. Sirius, Şira Yıldızı olarak Kuran'ı Kerim'de de geçiyor. Peki bu kavuşumun etkileri neler olacak?

Astroloji ile ilgilenenlerin gündemi bugünlerde yoğun..

Gökyüzünün en parlak yıldızı olarak bilinen ve Kuran-ı Kerim'de Şira Yıldızı olarak geçen Sirius, Güneş'le kavuşuyor.

6 Temmuz 2022 Çarşamba günü gerçekleşecek Güneş-Sirius Kavuşumunu ve etkileri merak konusu.

1 yıllık kaderin yazıldığı gün olarak bilinen sirius kavuşumu olan bu güne dair her bir detay araştırılıyor.

Peki Sirius Güneş Kavuşum nedir, etkileri nelerdir? İşte merak edilenler...

Sirius-Güneş Kavuşumu nedir

Güneş-Sirius kavuşumu her yıl 4-6 Temmuz arasına denk gelir ve bu yıl kavuşum 6 Temmuz gününe denk geliyor.

Kahin Kassandra 6 Temmuz 2022 Çarşamba günü gerçekleşecek Güneş-Sirius Kavuşumunu ve etkilerini "Yaptığınız, iyiliğin, kötülüğün sonuçlarını 6 Temmuz ve sonrasında alacaksınız" diyerek anlattı.

Kuran-ı Kerim'de Güneş'ten sonra adı geçen tek yıldız olan Sirius, tüm medeniyetlerde 'kutsal yıldız' olarak biliniyor.

Eski uygarlıklardan günümüze kadar bu yıldıza tapan kavimler mevcut. Kuran-ı Kerim'de yer alan ayette, bu yıldızın Rabbi’nin de Allah olduğu belirtilmektedir.

Bunları mutlaka yapın

Astrologlar, Güneş - Sirius kavuşumunun yılın en şanslı günü olabileceğini belirtiyor. Bu günü duayla taçlandırmalısınız.

6 Temmuz günü, dilekler dileyebilir, meditasyon yapabilir, dua edebilirsiniz. En azından kendinizle beş dakika bile olsa kalmaya özen gösterin.

Şans, bolluk, bereket, aşk, sağlık, huzur ve mutluluk için dua edin. Bir sonraki yıldan beklentileriniz için el açın ve isteyin.