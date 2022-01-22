Sömestr tatilini fırsat bilen tatilciler, Erciyes'te yoğunluk oluşturdu. Erciyes Dağı'nda sömestr tatili için gelenler, bol bol kayak yaptı ve karın keyfini sürdü.

Karnelerin dağıtılmasından sonra yarıyıl tatilini fırsat bilenler, Kayseri'ye akın etti.

Tatili fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, soğuk havaya aldırış etmeden Erciyes'te kayak yapmanın tadını çıkardı.

Otellerin doluluk oranı yüzde yüze ulaşırken, ortaya kalabalık ve eğlenceli görüntüler çıktı.

"ERCİYES ÇOK İYİ"

Sömestr tatilini Erciyes’te değerlendiren Ahmet Eymen Kuşkonmaz, “Erciyes çok iyi, eğleniyoruz. Tatilde Erciyes’e kaymak için geldim. Güzel geçiyor.” dedi.

Sömestr tatilini Erciyes’te değerlendirdiğini söyleyen Yüksel Seda Kuşkonmaz Erciyes'te kayak yaparak çok eğlendiğini söyledi.

Karnelerini alan öğrenciler, Erciyes’te tatilin keyfini çıkardı VİDEO

KAYSERİ VE ERCİYES'TE OTELLER DOLDU"

Kayak Eğitmeni Veysel Değirmenci ise “Erciyes’e rağbet çok. Kayak sporunda insanlar yüksek rakımları çok seviyor.

Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından gelen misafirlerimiz var. Erciyes’imiz kalabalık. Kayseri’deki oteller ve Erciyes’teki oteller çok dolu” diye konuştu.