Kars, Ağrı, Ardahan... Kar yağışı etkili oldu Yoğun kar yağışı, üç kenti beyaz örtüyle kapladı. Vatandaşlar biriken karları temizlerken, güzel manzaralar ortaya çıktı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Doğu bölgesindeki üç kentte kar yağışı etkisini gösterdi.

Kars, Ağrı ve Ardahan, yoğun kar yağışının ardından beyaza büründü.

Kars'ın kent merkezinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Karla birlikte şehir merkezinin etrafındaki dağlar beyaz örtüyle kaplandı.

Kars beyaza büründü

Sarıkamış ilçesinde de gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar, güzel manzaralar ortaya çıkardı. Kar yağışıyla sarıçam ormanları da beyaza büründü.

Vatandaşlar ev ve işyerlerinin önünde biriken karları temizlerken, kara yolları ekipleri de yollarda küreme çalışması başlattı.

Ağrı ve Ardahan'da son durum

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinin yüksek kesimlerinde aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

Ardahan'ın yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü. Kent merkezinde de karla karışık yağmur etkili oluyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)