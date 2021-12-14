Kars Ardahan Iğdır günleri için Kadıköy'de davet etkinliği yapıldı

Kars Ardahan Iğdır günleri için Kadıköy'de davet etkinliği yapıldı

2 gün sonra başlayacak Kars Ardahan Iğdır Tanıtım Günleri için yöresel kıyafetler giyen bir grup, Kadıköy'de davet etkinliği düzenledi.

İstanbul'da 16-19 Aralık'ta Kars Ardahan Iğdır Tanıtım Günleri düzenlenecek.

Davet etkinliği gerçekleştirmek için yöresel kıyafetler giyen kişiler, Kadıköy sahilinde vatandaşlarla birlikte eğlendi.

Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda düzenlenen davet etkinliğinde yöresel folklor gösterileri sergilendi.

VATANDAŞLAR DA EŞLİK ETTİ

Damal bebek kıyafetli halk oyunları ekibi, Azerbaycan kültürünü yansıtan Garmon ekibinin ezgileri ile etkinliğe katılan vatandaşlara gösteri sundu. Çekilen halaylara vatandaşlar da eşlik etti.

YÖREYE ÖZGÜ LEZZET İKRAMI

Yapılan halk oyunu gösterilerinin ardından etkinliğe katılanlara yöreye özgü kaz etli pilav ikram edildi.

Kars Ardahan Iğdır Tanıtım Günleri, Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek.

Kars Ardahan Iğdır günleri için Kadıköy'de davet etkinliği yapıldı VİDEO