Kars Baraj Gölü yeşile büründü, etrafa pis kokular yayıldı

Atıklarla kirlenen Kars Çayı’nın beslediği Kars Baraj Gölü yeşil renge büründü. Gölden etrafa pis kokular yayılmaya başlarken vatandaşlar tedirgin olmaya başladı.

2017 yılında su tutmaya başlayan Kars Baraj Gölü, her geçen gün biraz daha kirlenirken, son günlerde renginin yeşile bürünmesi ise vatandaşları tedirgin etmeye başladı.

Zaman zaman balık ölümlerinin de yaşandığı Kars Baraj Gölü’nün başlangıç notası olan eski Boğazköy bölgesinde su üzerinde bulunan yeşil tabakaya anlam veremeyen vatandaşlar, yetkililerin suyun renginin neden yeşile döndüğü araştırmasını istedi.

"Bunun araştırılması şart"

Şehir kanalizasyon ve sanayi atıklarının aktığı Kars Çayı’nın beslediği Kars Baraj Gölü’nün yeşile büründüğünü ifade eden vatandaşlar, "Kars Baraj Gölü’ndeyim, ölü balığı gördüm, suyun üzeri 2 santim kalınlığında ne olduğunu anlamadığım yeşil bir maddeyle kaplı. Daha önce mavi akan baraj gölünün suyu şuanda yemyeşil, yetkililerin buraya gelin bunun ne olduğunu araştırmalarını istiyorum. Çünkü gördüğünüz gibi balık ölümleri de başlamış. Bunun bir araştırılması şart." dedi.

Etrafa pis koku yayılıyor

Öte yandan, Kars Baraj Gölü’nün özellikle kıyı bölgelerinin yeşile büründüğü gözlenirken, göl etrafa da pis koku yayıyor.

İHA'nın haberine göre, Eski Boğazköy bölgesinden başlayan yeşil örtü gölün birçok bölgesini kaplamış bulunuyor.