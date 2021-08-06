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- Kars Çayı'nda balık ölümleri yaşanmaya başladı
Kars Çayı'nda balık ölümleri yaşanmaya başladı
- DHA
- 06.08.2021 - 16:13
Suyuyla çay demlenen ve Kars Kalesi'nin yanından geçen Kars Çayı'nın eski günlerinden eser kalmadı.
Kars Çayı’nın Dereiçi mevkisinde toplu balık ölümleri yaşanmaya başladı.
Çayın son görüntüsü vatandaşları tedirgin ederken, balık ölümlerinin sanayi atıkları, peynir altı suyu ve şehir kanalizasyon şebekesinin çaya akması nedeniyle yaşandığı belirtildi.
"ÖNLEM ALINMASI GEREKİYOR"
Kars Çayı'nda kirlilik ve kötü kokudan geçilmediğini, bunun ise balık ölümlerine neden olduğunu söyleyen Adem Alp, “Bu bölgede yüzlerce balık telef olmuş durumda.
Suyun yüzeyinde evsel atıklar, peynir altı suları var, Kars Çayı adeta can çekişiyor. Yetkililerin bir an önce önlem alması gerekiyor.
Önlem almadığı takdirde gelecek yıl Kars Çayı’nda su çekilecek, balık türleri de tamamen yok olacak." dedi.
Vatandaşlar, yetkililerden bölgede inceleme yapılmasını istedi.
Kars Çayı'nda balık ölümleri yaşanmaya başladı VİDEO