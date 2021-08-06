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Kars Çayı'nda balık ölümleri yaşanmaya başladı

Kars Çayı'nda balık ölümleri yaşanmaya başladı

Kars Kalesi'nin hemen yanından geçen Kars Çayı’nda yaşanan balık ölümleri tedirgin etti. Vatandaşlar balık ölümlerine, sanayi atıkları ve şehir kanalizasyon şebekesinin suyunun neden olduğunu söyledi.