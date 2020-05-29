Kars Çayı'nda mahsur kalan balıklar kurtarıldı

Kars Barajı'nda su tutulmaya başlanılmasıyla birlikte oluşan göletlerde mahsur kalan balıklar, ırmağa verilen can suyu sayesinde doğal yaşam alanlarına döndü.

Kars Barajı’nın tribün kapaklarının tamamen kapatılması ve baraj önünde kalan tatlı su kefallerinin bazı bölgelerde mahsur kalmasının ardından Devlet Su İşleri (DSİ) 24. Bölge Müdürü Mahmut Dündar’ın devreye girmesiyle Kars Çayı’na can suyu verildi.

KARS ÇAYI BOYUNCA SIKIŞAN BALIKLAR KURTARILDI

Açılan baraj kapaklarıyla birlikte Çamçavuş köyü önünden başlayan ve Atçılar köyü önünden geçen yaklaşık 15 kilometrelik Kars Çayı güzergahında mahsur kalan ve derin sulara gitmek için mücadele eden tatlı su kefalleri rahat bir nefes aldı. Balıklar sıkıştıkları göletlerden çıkarak normal yaşamlarına döndü.