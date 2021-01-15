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    Kars Çayı'nda su samurları, avlanmaya çalışırken görüntülendi

    Soğuk havada yiyecek arayışına çıkan su samurları kameraya yansıdı.
    • AA
    • 15.01.2021 - 13:49
    • Güncelleme : 15.01.2021 - 14:06
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    Kars Çayı'nda su samurları, avlanmaya çalışırken görüntülendi

    Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava ve kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

    Yüzeyi kısmen buzla kaplı Kars Çayı'da yabani ördekler ile bazı yaban hayvanları yiyecek arayışına girdi.

    SU SAMURLARININ YİYECEK ARAYIŞI

    Çayın Kafkas Üniversitesi yerleşkesinden geçen bölümünde ise genellikle gözlerden uzak yaşam süren su samurlarının buzlar arasında yiyecek araması dikkati çekti.

    Buzun üzerinde bir süre balık avlamaya çalışıp dinlenen su samurları, daha sonra suya girerek gözden kayboldu. Su samurlarının avlanma çabası, çevredekilerin ilgisini çekti.

    Kars Çayı'nda su samurları buzlar arasında avlanmaya çalışırken görüntülendi ViDEO

    Kars Çayı nda su samurları, avlanmaya çalışırken görüntülendi #1

    Kars Çayı nda su samurları, avlanmaya çalışırken görüntülendi #2

    Kars Çayı nda su samurları, avlanmaya çalışırken görüntülendi #3

    Kars Çayı nda su samurları, avlanmaya çalışırken görüntülendi #4

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