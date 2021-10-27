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    Kars doğunun en soğuk kenti seçildi

    Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi ile bölge halkı zor anlar yaşadı.
    • AA
    • 27.10.2021 - 14:26
    • Güncelleme : 27.10.2021 - 14:30
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    Kars doğunun en soğuk kenti seçildi

    Doğu Anadolu'da hava sıcaklıkları sıfırın altına düştü.

    Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, doğunun en soğuk kentinin sıfırın altına düşen 9 dereceyle Kars olduğu belirlenirken, sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

    EN DÜŞÜK HAVA SICAKLIKLARI

    Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Tunceli'de 5 derece, diğer illerde ise sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 9, Ardahan'da 8, Erzurum'da 6, Ağrı'da 4, Erzincan ve Iğdır'da 1 derece ölçüldü.

    Kars doğunun en soğuk kenti seçildi VİDEO

    Kars doğunun en soğuk kenti seçildi #1

    EN YÜKSEK HAVA SICAKLIKLARI

    Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 22, Erzincan'da 17, Ağrı ve Iğdır'da 15, Erzurum'da 13, Kars ve Ardahan'da 10 derece olması bekleniyor.

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    CAMLAR KIRAĞI İLE KAPLANDI

    Erken saatlerde güne başlayan Ardahanlılar ise havanın soğuk olması nedeni ile park edilen otomobillerinin camlarının kırağı ile kaplandığını gördü.

    Birçok aracın güçlükle çalıştığı kentte vatandaşlar, araçlarının camlarını temizlemek ve araçlarını çalıştırmak için yoğun çaba sarf etti.

    Kars doğunun en soğuk kenti seçildi #3

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