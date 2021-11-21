Kars'ta termometreler gece eksi 12 dereceyi gösterirken, dereler ve araba camları buz tuttu. Vatandaşlardan Erkan Umurbek, "Çok soğuk artık şehrimize kış geldi” dedi.

Kasım ayının gelmesiyle birlikte, havalar iyice soğumaya başladı.

Bazı bölgelerde kar ve soğuk etkisini gösterirken, Kars'ta termometreler gece eksi 12 dereceyi gördü.

Hava sıcaklığının düşmesinin ardından araba camları ve dereler buz tuttu.

Sabah erken saatlerde işe gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar, araçlarını temizlemek zorunda kaldı.

"ŞEHRİMİZE KIŞ GELDİ"

Havanın çok soğuk olduğunu ifade eden Erkan Umurbek, “Gece hava çok soğuktu Kars’ta, sabah kalktığımda eksi 12 dereceyi gösteriyordu termometreler.

Arabaların camları buz tuttu. Çok soğuk artık, artık şehrimize kış geldi.” dedi. Kentte hava sıcaklığı gündüz ise eksi 8 derece olarak ölçüldü.

Kars eksi 12 dereceyi gördü: Dereler buz tuttu VİDEO