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    Kars Kuyucak Gölü çöle döndü

    Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altında olan Kuyucak Gölü kurudu. Kuraklığın etkisiyle kuruyan göl, havadan görüntülendi. Kuraklıkla birlikte gölde yaşayan kuş türleri ise bölgeyi terk etti.
    • İHA
    • 30.07.2021 - 10:29
    • Güncelleme : 30.07.2021 - 10:44
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    Kars Kuyucak Gölü çöle döndü

    Kars Kuyucak Gölü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun 1’inci, Türkiye'nin ise 13'üncü Ramsar Alanı ve Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altına alındı.

    416 hektarlık alana sahip olan Kuyucak Gölü, kuraklık nedeniyle tamamen kurudu. Gölün son hali havadan çekilen karelere yansıdı.

    "KUŞLAR BİLE TERK ETTİ.."

    Kuyucuk Gölü’nde su kalmadığını ifade eden vatandaşlar, “Kuyucuk Gölü’ne gelip kuşları seyrediyordum. Fakat bugün geldiğimde tamamen kurumuştu.

    Uzun zamandır gelmiyordum. Ne kuş var, ne su var, hiçbir şey yok. Kuşlar bile terk etmiş.” dedi.

    Kars Kuyucak Gölü çöle döndü VİDEO

    Kars Kuyucak Gölü çöle döndü #1

    BİR DAMLA SU KALMADI

    Yaklaşık 230’un üzerinde kuş türünün tespit edildiği göl, her yıl ekim ayının sonu ve kasım ayının ilk haftasında yaklaşık 40 bin göçmen kuşu ağırlıyordu.

    1997 yılında 13 metre derinlikte olan gölde, 2021 yılının temmuz ayında bir damla su kalmadı. Kuşların üzerinde uçmadığı göl, artık büyükbaş hayvanlara ev sahipliği yapıyor.

    Kars Kuyucak Gölü çöle döndü #2

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    Kars Kuyucak Gölü çöle döndü #4

    Kars Kuyucak Gölü çöle döndü #5

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