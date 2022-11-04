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    Kars Sarıkamış'ta hava sıcaklığı eksi 10'a kadar düştü

    Hava sıcaklığının eksiye düştüğü Kars'ın Sarıkamış ilçesi buz kesti, araçların camları buz tuttu, dereler dondu.
    • 04.11.2022 - 10:25
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    Kars Sarıkamış'ta hava sıcaklığı eksi 10'a kadar düştü

    Hava sıcaklığını eksi 8 dereceye düştüğü Kars’ın Sarıkamış ilçesinde vatandaşların soğukla imtihanı başladı.

    Araçlarının camları buz tutan vatandaşlar sabah erken saatlerde araçlarını çalıştırarak ısıtırken, bazı vatandaşlar ise araçlarının buz tutan camlarını temizledi.

    "Sıcaklıklar eksi 10'a kadar düşüyor"

    Sarıkamış’ta soğukların etkili olduğunu ifade eden vatandaşlar, "Sarıkamış’ta hava sıcaklığı eksi 10 dereceye kadar düşüyor. Sabah kalktığımızda araçların camları buz tutmuş halde, kış geldi. Soğuklar başladı" dedi.

    Dereler buz tuttu

    Öte yandan Sarıkamış’ta etkili olan soğuk havadan derelerde nasibini aldı. İlçede dereler buz tuttu.

    İHA'nın haberine göre, hava sıcaklığının gece eksi 10, sabah erken saatlerde ise eksi 8’e düştüğü ilçede vatandaşlar da evlerinde sobaları yakmaya başladı.

    Kars Sarıkamış ta hava sıcaklığı eksi 10 a kadar düştü #1

    Kars Sarıkamış ta hava sıcaklığı eksi 10 a kadar düştü #2

    Kars Sarıkamış ta hava sıcaklığı eksi 10 a kadar düştü #3

    Kars Sarıkamış ta hava sıcaklığı eksi 10 a kadar düştü #4


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