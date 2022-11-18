Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden olan Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde yağan kar, turizmcilerin yüzünü güldürürken kayak merkezinde sezon öncesi hazırlıklar başladı.

Yeşil çam ağaçlarının arasındaki kayak pistiyle; hem kayak hemde görsel zevki tatmin edici özelliği ile turistlerin uğrak yerlerinden biri olan Sarıkamış sezon öncesi hazırlıklarına başladı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde yeni sezon öncesi hazırlıklar devam ederken, kayak merkezindeki tesislerden birinin genel müdürlüğünü yapan Mehmet Saraçoğlu:

"Sezon hazırlıklarımız tamamlanmak üzere, otellerimiz yaz sezonu boyunca hazırlıklar yaptı. Misafirlerimizin daha konforlu, daha lüks hizmet alabilmeleri için kristal kar da yüzünü gösterdi. Biraz kar yağdı, yeterli değil henüz, daha çok yağmasını bekliyoruz.

Karın en kısa sürede yağmasıyla otellerimiz hazır, pistlerimiz hazır olarak en güzel şekilde yeni bir kış sezonuna hazırlanıyoruz. Güzel bir sezon diliyorum." dedi.

Otel fiyatlarında artış var

Maliyetlerin ciddi bir şekilde arttığına dikkat çeken Saraçoğlu, "Bu sezon maliyetlerin ciddi bir şekilde artmasıyla beraber otel fiyatlarına da bu yansımış durumda. Fena değil, güzel gidiyor. Herkes elinden geleni yapıyor. Güzel bir sezon olmasını diliyorum." diye konuştu.

Kars Sarıkamış'ta turizmciler kayak sezonu için hazırlanıyor ViDEO







Yağan kar turizmcileri sevindirdi

Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun pistleriyle öne çıkan 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde etkili olan kar yağışı, turizmcilerin yüzünü güldürdü.

Cıbıltepe Kayak Merkezi, çığ tehlikesinin olmaması sebebiyle kayak ve macera tutkunları için önemli avantajlar sunuyor.

İHA'nın haberine göre, telesiyej hattı ve pistleri temizlenip düzenlenerek kayakseverler için hazırlanan, tesislerin tamamı onarılan Cıbıltepe, kayak sezonunun açılmasıyla konuklarını ağırlayacak.



