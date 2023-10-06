Kars'a kış geldi! Araçların camları buz tutmaya başladı

İHA
Son günlerde etkili olan yağışlı hava ile birlikte yurt genelinde hava sıcaklıklarında düşüş yaşandı..
Soğuk hava Kars'ta da yüzünü göstermeye başladı.
Camlar buz tuttu
Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü kentte soğuktan araçların camları donarken, vatandaşlar araçlarının camlarının buzunu temizlemek için dakikalarca uğraştı.
"Kars'ta soğuk hava başladı diyebiliriz"
Aracının camının buz tuttuğunu ifade eden vatandaşlar, “Havalar bayağı soğudu, araçlarımızın camları buz tuttu. Soğuk hava Kars’ta başladı diyebiliriz.” dedi.
Öte yandan ekim ayı ile birlikte vatandaşlar da kışlık giysilerini giymeye başladı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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